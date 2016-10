Das mit Hannover passt jetzt gerade nicht. Will Grigg hat zu tun, Windeln wechseln und Fläschchen geben und so. Da muss der Fußball mal zurückstehen, auch wenn es um die Nation geht und die Green and White Army gegen den Weltmeister antritt. Sollen sie doch mal ohne ihn zurechtkommen, ging ja vor ein paar Monaten bei der Europameisterschaft auch.

In der vergangenen Woche hat Will Grigg noch mal ein Tor geschossen. In der Zweiten Liga in England, kurz vor Schluss, es steht 1:1 zwischen Wigan Athletic und den Wolverhampton Wanderers. Lang und typisch britisch fliegt der Ball nach vorn, Will Grigg läuft gegen zwei Verteidiger, sie sind in der besseren Position als der Stürmer, aber der fährt den Arm aus und drückt sich irgendwie vorbei, er umkurvt den Torwart und grätscht den Ball im Fallen ins Tor. Mit gesetzten Schritten stolziert Grigg zur Eckfahne und nimmt die Glückwünsche seiner Kollegen in Empfang. Keine einstudierte Jubelchoreografie, mit der sich Torschützen zwischen Island und Istanbul interessant machen für das Fernsehpublikum. Auch keine Babywippe, obwohl er doch gerade erst Vater geworden ist. Will Grigg hebt nicht mal den Arm zum Jubel.

Der Mann hat es nicht mehr nötig, auf sich aufmerksam zu machen. Will Grigg ist gerade 25 Jahre alt und berühmter, als ihm lieb ist. Das liegt nicht nur an den vielen Toren, die er für Wigan Athletic schießt. Seit der Europameisterschaft in Frankreich ist der Nordire aus dem englischen Birmingham das bekannteste Phantom der Fußballwelt. Einer, den jeder kennt und doch kaum einer gesehen hat, jedenfalls nicht auf der großen Bühne, und wer interessiert sich südlich von Brighton schon für die zweite englische Liga?

Nordirland tritt in der WM-Qualifikation am Dienstag in Hannover gegen die deutsche Nationalmannschaft an. Keine große Sache, wer zweifelt schon am Sieg des Weltmeisters gegen eine Mannschaft, deren Spieler hier kaum einer fehlerfrei aussprechen kann. Mal abgesehen von Will Grigg. Bei der Vorauswahl zu Europas Fußballer des Jahres ist er auf Platz 25 gelandet, punktgleich mit dem Franzosen Paul Pogba und vor dem Belgier Kevin De Bruyne.



Als Deutschland und Nordirland bei der EM in Paris aufeinandertrafen, hatte Mats Hummels zuvor ein wenig gönnerhaft verkündet, er wolle auf jeden Fall das Trikot tauschen mit diesem Volkshelden, dessen Namen sie alle sangen, in den Stadien und Bistros und Boulevards. "Will Grigg's on fire, your defence is terrified!" Zwei Zeilen, an denen keiner vorbeikam in den vier Wochen zwischen Lille und Nizza. So richtig erschrocken war keine Defensive vom nordirischen Angriff, aber gerade diese unüberhörbar feine Selbstironie macht das akustische Erlebnis so schön.

Will Grigg hatte gerade Wigan Athletic mit 25 Toren in die Zweite Liga geschossen und einen Fan dazu inspiriert, die knapp 20 Jahre alte Disconummer Freed from Desire der Italienerin Gala auf ihn umzudichten. Die Dinge gingen den Weg, den sie im YouTube-Zeitalter nun mal gehen, und auf einmal war Will Grigg ein Star und der Song über ihn die offizielle Hymne der nordirischen Nationalmannschaft. Und weil ihn die Fans der Green and White Army in Frankreich so schön und laut sangen, kannte ihn bald darauf die ganze Welt. Obwohl er doch nie Fußball spielen durfte bei dieser EM, die noch heute viele mit seinem Namen verknüpfen. Will Grigg stand in den vier nordirischen EM-Spielen keine einzige Minute auf dem Platz, und wahrscheinlich lag das auch ein bisschen an dem schönen Lied aus der Kurve.