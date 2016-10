Nach dem Terror muss man nicht lange suchen. Es reichen die Suchanfragen "Hannover" und "November" und man fühlt sich versetzt in eine Woche, in welcher die unruhige Gegenwart bedrohlich nah kam. Mittendrin damals: ein deutsches Fußballstadion. Im November 2015 wurde das Testspiel gegen die Niederlande in der HDI-Arena in Hannover abgesagt. Das Bedrohungsszenario klang furchtbar: Mit einem Krankenwagen hätte der Sprengstoff ins Stadion gelangen sollen. Mehrere Bomben hätten dort hochgehen sollen, eine dann am Bahnhof, wenn die Menschen nach Hause flüchten. Das Spiel hätte vier Tage nach den Terroranschlägen in Paris ein Friedenssymbol werden sollen. Es wurde abgesagt.

Der Satz von Bundesinnenminister Thomas de Maizière aus der Pressekonferenz, "Ein Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung nur verunsichern", wurde zum Gassenhauer. Er ließ aber auch reichlich Raum für Spekulationen. Ein paar Tage lang debattierte das Land über Fluchtwege, Böller und Einlasskontrollen. Das ebbte zwar wieder ab. Doch vor der EM in Frankreich gab es nicht wenige, die sich sicher waren, dass wieder Stadien Ziel eines Anschlags werden könnten. Wie gut geschützt sind Fußballspiele? Elf Monate nach dem abgesagten Testspiel gegen die Niederlande kehrte diese Frage am Dienstag zurück nach Hannover.

Deutschland traf in der WM-Qualifikation auf Nordirland und die Besucher auf ihre Erinnerungen. Wohl niemand, der damals dabei war, hat vergessen, wie er die Stunden erlebte. Einer erzählt auf dem Weg zum Stadion, wie er trotz der Durchsagen der Polizei mit seiner Freundin in die U-Bahn zum Stadion stieg, nach zwei Stationen aber ausstieg. Ein mulmiges Gefühl habe man gehabt, auf der Straße sei man sicherer, dachten sie. Ein anderer suchte verzweifelt seinen Sohn. Wohl Tausende solcher Geschichten hat es an diesem Abend gegeben.