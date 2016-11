Die Chicago Cubs haben erstmals seit 1908 die Baseball-World-Series gewonnen. Durch einen 8:7-Erfolg bei den Cleveland Indians drehte der neue Baseballchampion in der Best-of-Seven-Serie einen 1:3-Rückstand mit drei erfolgreichen Partien in Folge in ein 4:3.

Bis zum Schluss blieb es in dem Entscheidungsspiel mit Regenpause und zwei Verlängerungsinnings knapp, dann holte sich Chicago den dritten Titelgewinn nach 1907 und 1908. Einen 1:3-Rückstand zu drehen schafften im Major League Baseball zuletzt die Kansas City Royals im Jahr 1985.



Mit den Cleveland Indians stand ein weiteres Team, dem der Erfolg seit Jahrzehnten verwehrt bleibt, im Finale. Die Cleveland Indians müssen weiter auf den dritten Gewinn in der World Series nach 1920 und 1948 warten, es war ihr viertes erfolgloses Finale in Folge.



Mit dem Spiel endete eine der längsten Pleiteserien der Sportgeschichte. Die Cubs galten als eins der erfolglosesten Teams im Baseball. Das Interesse am Verliererduell war groß, die Fernsehquoten schlugen bislang sogar weit populärere Spiele der National Football League.