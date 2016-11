Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0)

Nach ihrem 3:0-Sieg gegen Mönchengladbach steht das Team von Hertha BSC Berlin auf Platz drei der Bundesligatabelle. Zu verdanken haben sie das Salomon Kalou, der einen lupenreinen Hattrick schaffte. Mit seinen Toren in der 18., 33. und 84. Minute entschied der Mann von der Elfenbeinküste das Spiel am Freitagabend vor knapp 52. 000 Zuschauern quasi im Alleingang.

Somit hat Hertha BSC eine Negativserie gegen Borussia Mönchengladbach beendet. Nach fünf Niederlagen gegen die Borussia holten sie in der Fußball-Bundesliga erstmals wieder drei Punkte. Die Gladbacher waren nach der Gelb-Roten Karte für Christoph Kramer (39.) nur noch zu zehnt und mussten früh auf den am Sprunggelenk verletzt ausgewechselten Patrick Herrmann verzichten. Dem Nationalspieler droht ein längerer Ausfall.



Für Mönchengladbach war es das fünfte Spiel ohne Sieg, dabei waren sie in der Anfangsphase zunächst das bessere Team. Die Berliner Gastgeber brauchten eine Weile, um in die Partie zu finden. Auch in der zweiten Halbzeit spielten die Herthaner immer wieder zu unkonzentriert. Die Gladbacher versäumten es aber, diese Chancen für sich zu nutzen.