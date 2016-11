Wer spielt wann gegen wen?

Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Bayern – TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – SV Darmstadt

Hamburger SV – Borussia Dortmund

FC Ingolstadt – FC Augsburg

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr)

RB Leipzig – Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Schalke 04 – Werder Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Hoffenheim, das Stadt-Land-Derby. Zuerst muss man an dieser Stelle die TSG zurechtweisen. "Wir sind nicht mehr der Dorfverein", verkündete Hoffenheims Geldbeutel Dietmar Hopp schon 2008, als der Aufsteiger direkt Herbstmeister wurde. Ein Dorfverein sind sie immer noch, Punkte in der Bundesliga gingen selten mit einem Babyboom einher. Was man den Hoffenheimern aber damals wie heute nicht absprechen darf: Sie sind Bayernjäger, vier Punkte Abstand trennt das Dorf von der Stadt. Am Samstag trifft man aufeinander. Ist die Landflucht der Hoffenheimer erfolgreich, wird der Kampf um die Herbstmeisterschaft noch mal spannend. Ausgeschlossen ist das nicht. Die Bayern kommen von einer anstrengenden Champions-League-Reise aus Eindhoven zurück, die Hoffenheimer trainierten fleißig. Nun will der TSG-Trainer Julian Nagelsmann die Bayern "auf dem falschen Fuß" erwischen, das wäre dann Robbens rechter. Gewinnt die TSG, wären München, Leipzig und Hoffenheim eng beieinander, Leipzig womöglich Tabellenführer, und Trump ist dann vielleicht US-Präsident. Hat Roland Emmerich das Drehbuch dieser Hinrunde geschrieben?

Welches Spiel können Sie mit guten Gewissen verpassen?

Hamburg gegen Dortmund. Die Lage in Hamburg: Adler und seine Ersatzleute sind verletzt, ebenso die Innenverteidiger. Am Samstag müssen die Hamburger ohne Tormann und Abwehr auskommen – und nicht nur, wie bislang, ohne Sturm. Aber halt, über die Lachnummer HSV, der zuletzt vor drei Jahrzehnten einen Titel holte, soll man keine Witze mehr machen, befahlen die 11 Freunde diese Woche (vielleicht wollten sie auch bloß sagen: Wir machen hier die Witze!). Uns egal. Am Samstag spielt der HSV ohne Torhüter und Innenverteidigung – und wir dachten, das taten sie schon die ganze Zeit. Doch wo Kummer ist, da ist auch Hoffnung. Die Chicago Cubs gewannen diese Woche die amerikanische Baseballmeisterschaft – erstmals nach 108 Jahren. Nur Geduld, HSV-Fans.

Und Dortmund tuchelt so vor sich hin. Im Oktober gelang dem BVB kein Bundesligasieg. In der Champions League hat er mehr Glück. Gegen Sporting Lissabon holte er irgendwie sechs Punkte und ist nun vorzeitig eine Runde weiter, derzeit sogar Gruppenerster. Doch warum und wie, weiß nicht mal der Trainer. "Das Ergebnis rahmen wir uns ein, über die Taktik hüllen wir den Mantel des Schweigens", sagte Thomas Tuchel. Dortmund zeigte Jugendfußball: talentiert, leidenschaftlich, unreif. Das lag auch daran, dass Pierre-Emerick Aubameyang suspendiert war. Aus "internen" Gründen, sagte Tuchel, bevor die Gründe am nächsten Tag in der Zeitung standen. Aubameyang war trotz Verbot am Montag nach Mailand gereist, kam zudem am Dienstag acht Minuten zu spät zum Treffpunkt. Immerhin gefiel Tuchels hohe Interviewschule. "Es war keine Maßnahme, von der wir uns etwas erhoffen, sondern eine Maßnahme, die notwendig war", sagte er im Fernsehen über die Strafe für seinen Topstürmer. Und: "Wenn konsequent, dann konsequent konsequent."

Wer steht im Blickpunkt?

Anthony Modeste. Vergessen Sie Ronaldo, Messi und Lewandowski, diese Anfänger! Keiner von denen traf so oft wie der gut gelaunte Kölner Franzose. Modeste ist Europas erfolgreichster Stürmer. Damit bringt er Köln in echte Schwierigkeiten. Weil er so oft trifft, ist der Effzeh Vierter. Nur schwer mit endlichen Zahlen zu erfassen wäre der Pro-Kopf-Kölsch-Konsum am Rhein, wenn das auch Kölns Endplatzierung wird. Am Samstag will die Elf ihre Erfolgsserie in Frankfurt fortsetzen. Was Modeste an so exotischen Orten wie Angers, Blackburn und Hoffenheim tat, ist nicht überliefert, seine Karriere als Stürmer jedenfalls startete so richtig erst 2015 am Rhein. Angesprochen auf seine Tore, betont Modeste stets das Team, nicht sich, obwohl er diese Saison elf der 16 FC-Tore schoss. Im Sommer lehnte er außerdem ein unverschämtes Angebot aus China ab, auch weil sein einjähriger Sohn an einer Lebensmittelunverträglichkeit leidet und hier besser ernährt werden kann. Man kann ihm nur wünschen, dass der Kleine nie in Kontakt mit Kölsch kommen wird. Dank Modeste muss man die Kölner noch mehr mögen.