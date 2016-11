FK Rostow – FC Bayern München 3:2 (1:1)

In Rostow am Don hat Bayern München unter Trainer Carlo Ancelotti gegen den Gastgeber FK Rostow verloren. Nach der Niederlage beim bisherigen Tabellenletzten FK Rostow musste der deutsche Fußball-Branchenprimus am Mittwochabend auf seiner Heimreise auf einen Sieg der PSV Eindhoven bei Atlético Madrid hoffen, um sich die Chance auf den Gruppensieg noch zu erhalten.



Erstmals in der kurzen Trainerzeit unter Ancelotti kassierten die Bayern drei Gegentore in einem Pflichtspiel. Sardar Azmoun (44. Minute), Dimitri Polos (49./Foulelfmeter) und Christian Noboa (67.) sorgten für den völlig unerwarteten Erfolg des FK Rostow, die die schwierigen Bedingungen bei minus sechs Grad weitaus besser annahmen und obendrein die Abwehrfehler der Bayern um Jerôme Boateng bestraften. Für die Münchner, die das Hinspiel im September noch mit 5:0 gewonnen hatten, trafen diesmal einzig Douglas Costa (35.) und Juan Bernat (52.).