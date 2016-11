PSD Eindhoven - FC Bayern München 1:2 (1:1)

Der FC Bayern München hat mit einem 2:1 (1:1)-Sieg bei der PSV Eindhoven den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Der deutsche Fußball-Rekordmeister holte durch zwei Treffer von Torjäger Robert Lewandowski seinen dritten Sieg im vierten Gruppenspiel.



Das Team von Trainer Carlo Ancelotti ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe D zu verdrängen. Schon in der zweiten Minute setzte Thomas Müller, der wie Joshua Kimmich und Mats Hummels im Vergleich zum Augsburg-Spiel neu in die Startelf gekommen war, einen Schuss knapp neben das Tor. Kurz darauf war es Lewandowski, der mit einem Kopfball aus 15 Metern über PSV-Torhüter Remko Pasveer hinweg nur die Latte traf (4.). Die Münchner hatten allerdings ihre Probleme mit der dicht gestaffelten Hintermannschaft der Niederländer, die aus einer Fünfer-Abwehrkette agierten.

Verteidiger Santiago Arias hatte den niederländischen Meister per Kopf in Führung gebracht (14. Minute). Lewandowski drehte mit einem verwandelten Handelfmeter (34.) und einem Rechtsschuss (73.) die Partie und machte den Sieg perfekt. "Mit dem Spiel können wir nicht hundertprozentig zufrieden sein, mit dem Ergebnis schon. Alles in allem hätte der Sieg um ein Tor höher ausfallen können", sagte Thomas Müller.

Borussia Mönchengladbach - Celtic Glasgow 1:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach hat dagegen im Kampf um den Verbleib im internationalen Geschäft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer André Schubert kam zu Hause nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow hinaus. Kapitän Lars Stindl hatte den Fußball-Bundesligisten in Führung geschossen (32. Minute), Moussa Dembelé traf per Foulelfmeter zum Ausgleich (76.).



Die Gastgeber dominierten die Partie und hatten eine Vielzahl an Torchancen. Vor allem Thorgan Hazards Rückkehr zahlte sich aus. Nach wochenlanger Verletzung belebte er die Offensive der Glasgower mit großem Einsatz deutlich und bereitete Stindls Treffer vor. Bei den Gladbachern verfehlte in der Anfangsphase meist der finale Pass sein Ziel. In der 75. Minute sah Gladbachs Julian Korb die Rote Karte.

Die Gastgeber verpassten die Vorentscheidung im Kampf um Rang drei in der Gruppe C. Auf das Achtelfinale hat die Borussia daher nur noch geringe Chancen. Stindl sagte: "Wir wollen Platz drei jetzt mit aller Macht verteidigen."