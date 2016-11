Borussia Dortmund – Sporting Lissabon 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund kann sich nach dem Sieg in der Champions League gegen Lissabon auf das Achtelfinale freuen. Der BVB gewann mit 1:0 gegen die Portugiesen. Den Siegtreffer erzielte Stürmer Adrián Ramos in der 12. Minute. Die Dortmunder haben nach dem Sieg zehn Punkte und stehen damit auf dem ersten Platz in der Gruppe F.



Der drittplatzierte Lissabon kann mit zwei Siegen in den letzten verbleibenden Gruppenspielen noch maximal auf neun Punkte kommen. Die ersten beiden Teams einer Gruppe erreichen das Achtelfinale. Der BVB hat die Gruppephase demnach erfolgreich überstanden.



Vor Beginn der Partei sorgte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel für eine Überraschung. "Aus internen Gründen" verzichtete er auf Dortmund Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Sein Ersatz Adrián Ramos machte seine Sache jedoch gut und erzielte nach Flanke von Matthias Ginter den Siegtreffer.



Beide Mannschaften zeigten eine starke Partei. Aufseiten der Portugiesen hatte Gelson Martins die größte Chance zum Ausgleich in der 27. Minute. BVB-Keeper Roman Bürki konnte den Schuss aber parieren. Dortmund hatte durch Christian Pulisic auch noch eine gute Möglichkeit auf ein zweites Tor. Nach guter Kombination mit Mario Götze traf Pulisic die Latte (34. Minute).

Borussia Dortmund spielt in der Gruppe noch gegen Legia Warschau und Real Madrid.