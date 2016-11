ZSKA Moskau – Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

Zum Auftakt des fünften Gruppenspieltags der Champions League in der Arena Chimki hat Leverkusen den anfänglichen Vorsprung gegen Moskau verspielt und nur ein unentschieden geschafft. Damit verpasst Leverkusen die Chance, frühzeitig den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen. Nach acht erfolglosen Spielen scheidet ZSKA Moskau aus, nur ein Sieg hätte Hoffnung für das Team gebracht. Schon im Hinspiel hatte Bayer gegen Moskau eine 2:0-Führung verspielt.

In den ersten Minuten bestimmten die Gäste aus Leverkusen das Spiel und gingen durch ein Tor von Kevin Volland in der 16. Minute in Führung. Nach einer Aufwärmphase kamen die Moskauer dann langsam auch ins Spiel und kamen dem Tor von Bernd Leno einige Male gefährlich nahe. Nach der Halbzeit setzten die Moskauer Bayer deutlich mehr unter Druck und kamen dem Spielaufbau der Leverkusener in die Quere. In der 68. Minute sorgte eine Ecke von der linken Seite über Aleksandr Golovin fast für den Ausgleich, Bernd Leno konnte den abgefälschten Schuss gerade noch an der Linie halten.



In der 75. Minute foulte Benjamin Henrichs den Moskauer Mario Fernandes im Strafraum und kassierte dafür eine von drei gelben Karten für Leverkusen. Die Moskauer bekamen einen Elfmeter, den Bibras Natcho in die linke Ecke schoss und für den verdienten Ausgleich sorgte. Das Team von Roger Schmidt ließ den Moskauern in der zweiten Halbzeit zu viel Platz, so gerieten sie immer wieder in Bedrängnis. Sie hatten zwar einige gute Chancen, konnten diese aber nicht verwandeln. Nach einem insgesamt ausgeglichenen Spiel blieb es auch in der Nachspielzeit unentschieden.