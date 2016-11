Merkel kommt. Nicht zu Seehofer, aber zum DFB. Am heutigen Donnerstag wird die Bundeskanzlerin auf dem DFB-Bundestag im Theater Erfurt eine Rede halten, auf den neuen Ehrenspielführer Jürgen Klinsmann. Der DFB ist weiterhin mächtig, bedeutsam und ehrenhaft.

Es ist der erste turnusmäßige Bundestag nach dem WM-Skandal, der den DFB durchgeschüttelt hat. Was der Spiegel vor einem Jahr aufdeckte, hat Sportgeschichte geschrieben. Die komplette Spitze des DFB hat es weggefegt. Der Präsident Wolfgang Niersbach, der Generalsekretär Helmut Sandrock und dessen Stellvertreter Stefan Hans sind nicht mehr im Amt. Nun sind andere dran, Reinhard Grindel, Friedrich Curtius, Ralf Köttker, sie bestimmen mit dem wichtigsten DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch die Richtung.



Was unternehmen sie mit dem größten deutschen Sportverband? Machen sie ihre Reformankündigungen wahr?



Grindel funktioniert

Der DFB hat nicht nur Millionen für Aufklärung ausgegeben, er bastelt auch an einer neuen Struktur und gründet Überwachungsorgane, damit so was wie beim Sommermärchen nicht mehr passiert, als Millionen unter falschem Zweck nach Katar und sonst wohin flossen.

Der Laden läuft wieder. Reinhard Grindel, im April übergangsweise zum Präsidenten gewählt, hat Niersbach schnell ersetzt. Er hat Adidas erstmals einen marktgerechten Preis aus den Rippen geleiert. Damit ist der DFB sportpolitisch unabhängiger von seinem langjährigen Sponsor. Grindel hat auch den Grundlagenvertrag mit der DFL und den mit Joachim Löw bis 2020 verlängert. Grindel funktioniert.

Unter ihm ist auch der Versuch zu erkennen, ein paar Lehren aus dem Gaunerstück zu ziehen, das seine Vorgänger aufführten. Der DFB will sich erstmals einer Ethikkommission unterwerfen. Er wird seine Wirtschaftsdienste effizienter und transparenter organisieren. Und dass er die Kanzlei Freshfields damit beauftragte, die Affäre 2006 aufzuklären, war löblich.

Weiterhin spielt der DFB nach seinen Regeln

Doch obwohl nach wie vor ungeklärt ist, welchem Zweck die ominösen 6,7 Millionen Euro dienten und wo sie landeten, will der DFB am liebsten nur nach vorne schauen. Grindel schreibt in seinem Statement zum Erfurter Bundestag (PDF), der DFB habe "beispielgebend" und "in einer für einen Sportverband einmaligen Art rückhaltlose Aufklärung" betrieben.

Starke Worte, starker Tobak. Denn der Kulturwandel bleibt aus, nach wie vor spielt der selbstherrliche DFB nach seinen Regeln. Zunächst blamierte der Spiegel den DFB erneut. Der fand nämlich im September heraus, was Franz Beckenbauer unter Ehrenamt versteht. Als der DFB ein halbes Jahr zuvor mit ernsten Mienen der Welt den Freshfields-Bericht präsentierte, verschwieg er, dass Beckenbauer, die zentrale Figur der gekauften WM, über ein Konto des Verbands 5,5 Millionen Euro erhalten hatte.

Dass der DFB den Skandal am liebsten als beendet betrachten möchte, zeigte sich auch im Umgang mit der Politik. Er war für Dezember in den Bundestag geladen, um die Fragen des Sportausschusses zur WM 2006 zu beantworten. Doch sagte er mit der Begründung ab, er habe andere Termine. Als würde ein Sportreporter einen Interviewtermin mit dem Bundestrainer ausschlagen, weil der Klempner kommt. Zudem bezweifelte der DFB die Zuständigkeit des Bundestags in dieser Sache. Grindel hat diese Hybris inzwischen offenbar eingesehen und zugesichert, im Januar im Parlament zu erscheinen.