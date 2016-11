RSC Anderlecht – FSV Mainz 05 6:1 (2:1)

Am vierten Spieltag der Europa League hat der FSV Mainz 05 auswärts gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht mit 1:6 (1:2) verloren. Das Team von Trainer Martin Schmidt steht damit auf dem dritten Platz der Gruppe C und braucht in den letzten beiden Spieltagen Siege, um sich noch für das Achtelfinale zu qualifizieren. Beim Großteil der Gegentore durch Nicolae Stanciu (9. und 41. Minute), Youri Tielemans (62.), Łukasz Teodorczyk (89. und 90.+4 per Handelfmeter) sowie Massimo Bruno (90.+2) trugen die Mainzer zumindest eine Mitschuld. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Pablo de Blasis (15.)



Das Spiel begann vor 15.000 Zuschauern zerfahren, beide Mannschaften wirkten unsicher und machten Fehler. Zunächst hatte die Mannschaft von Trainer René Weiler Glück: Nicolae Stanciu traf den Ball nicht richtig, schoss aber trotzdem ein Tor, denn der Mainzer Torwart Jonas Lössl hatte mit einer regulären Flanke gerechnet.



Mainz antwortete schnell: Erst kam Karim Onisiwo (12.) 16 Meter vor dem Anderlechter Tor zu einer guten Chance, dann glich Pablo de Blasis zum 1:1 aus. Der Treffer war Produkt eines Anderlechter Fehlers, denn Emmanuel Sowah Adjei hatte einen Mainzer Einwurf vor den eigenen Fünfmeterraum geköpft. Dort stand de Blasis und schoss aus der Drehung ins Tor. Der Ball wurde noch abgefälscht.



Auch danach waren es vor allem Fehler, die Tormöglichkeiten generierten. Suat Serdar leistete sich einen Fehlpass, wodurch Stanciu zu seinem zweiten Tor kam.



Der zweite Durchgang begann mit einer Torchance für den Anderlechter Alexandru Chipciu (49.), der aber an Lössl scheiterte. Danach vergab de Blasis auf der Gegenseite eine gute Gelegenheit (51.). Gut zehn Minuten später sorgte ein Missgeschick von Leon Balogun und Giulio Donati für das 3:1. Sie spielten den Ball direkt vor die Füße des Torschützen Youri Tielemans.



Mainz versuchte eine Aufholjagd und wäre in der 72. Minute fast zum Anschlusstreffer gekommen. Jhon Córdoba konnte den Ball aber aus zwei Metern nicht im Tor unterbringen. Für die mangelnde Chancenverwertung wurde Mainz bestraft: Das 4:1 erzielte Teodorczyk per Kopf, Bruno schoss das fünfte Tor und ein Mainzer Handspiel im Strafraum sorgte für den Endstand. Teodorczyk verwandelte den Strafstoß zum 6:1.