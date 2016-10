Deutschlands Rekord-Torschütze Miroslav Klose beendet seine Karriere als Fußball-Profi. Laut einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird der 38-Jährige in Absprache mit Bundestrainer Joachim Löw und Sportdirektor Hansi Flick "ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm absolvieren, mit dem klaren Ziel, die Trainerlaufbahn einzuschlagen".

"In der Nationalmannschaft habe ich meine größten Erfolge gefeiert, diese Zeit war wunderschön und bleibt unvergessen. Daher kehre ich gerne zum DFB zurück", teilte Klose mit. In den vergangenen Monaten sei in ihm "der Gedanke gereift, auf dem Platz bleiben zu wollen, dabei aber eine neue Perspektive einzunehmen, nämlich die eines Trainers".



Die neue Aufgabe für Klose erscheint sinnvoll, ein Stürmer seines Formats wurde zuletzt schmerzlich vermisst. Die Flaute in der Spitze wurde zum Krisenthema bei der EM in Frankreich. "Der Schnitt liegt jetzt bei sieben oder acht Torchancen, die wir brauchen", hatte Löw schon nach der Qualifikation bemängelt. Nun soll Klose seine Erfahrungen auch als Trainerlehrling gleich auf höchstem Level wieder einbringen.

DFB-Team freut sich "auf Miro"

Löw sagte, sein Team freue sich "auf Miro". Der Bundestrainer, der erst gestern seinen eigenen Vertrag bis zum Jahr 2020 verlängert hatte, ist sich sicher, "dass wir Trainer genauso wie die Spieler sehr von seiner Anwesenheit und Mitwirkung profitieren werden". Klose werde nicht "nur mit uns gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen, sondern beispielsweise seine Sicht auch in der Gegnervorbereitung, der Spiel- und Videoanalyse einbringen, sagte Löw.

Seit Jahren setzt Löw Vertrauen in Klose. Seine große Wertschätzung für ihn betonte er nun nochmal einmal: "Auf Miro war und ist immer Verlass, daher freue ich mich sehr, dass er jetzt erst mal zu unserem Team gehört. Er ist ein Vorbild als Mensch und Sportler, der dem Team und dem Erfolg alles unterordnet. Mit seinem Blick und seiner Erfahrung kann ich ihn mir künftig sehr gut als Trainer vorstellen, auf seinem Weg dahin möchten wir ihn im DFB gerne unterstützen", sagte Löw.



Klose werde von sofort an die A-Nationalmannschaft und ausgewählte Maßnahmen im U-Bereich begleiten. Zum ersten Mal werde der ehemalige Weltklassestürmer im Rahmen der Länderspiele am 11. November in San Marino und am 15. November in Italien dabei sein.

Klose hatte nach dem WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Mit 71 Toren in 137 Länderspielen ist er DFB-Rekordtorschütze. Seine 16 Treffer sind zudem WM-Bestmarke.

Bei seinem Club Lazio Rom hatte der 38-Jährige bis zu diesem Sommer gespielt. Seine aktive Karriere als Spieler hatte er bislang offiziell nicht beendet. Zuletzt war er mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Eine Arbeit als Trainer hatte er häufiger als eine Option für die Zeit nach der aktiven Spielerkarriere genannt.