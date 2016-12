Wer spielte wie gegen wen?

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim 0:0 (0:0)

1. FC Köln – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

FC Ingolstadt – RB Leipzig 1:0 (1:0)

FC Bayern München – VfL Wolfsburg 5:0 (2:0)

Hamburger SV – FC Augsburg 1:0 (0:0)

SC Freiburg – SV Darmstadt 98 1:0 (0:0)

Hertha BSC – Werder Bremen 0:1 (0:1)

Borussia Mönchengladbach – Mainz 05 1:0 (0:0)

Schalke 04 – Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Frankfurt gegen Hoffenheim. Weil es den ganzen Spieltag schon am Freitag zusammenfasste: körperliche Härte und spielerische Armut, ein bisschen Achtziger. "Ein sehr, sehr ekliges Spiel", nannte es Hoffenheims Sandro Wagner. Der ist normalerweise selbst der ekligste Spieler auf dem Platz, diesmal gehörte er noch zu den besonnensten Akteuren. Mit schwungvollem Rempeln und Grätschen etablierten die Frankfurter schon in den ersten Minuten raue Umgangsformen. Trotz Härte, Nickligkeiten sowie taktischer und anderer Fouls auf beiden Seiten gab Schiri Christian Dingert bis in die zweite Hälfte hinein keine Gelbe Karte. So kam von Anfang bis Ende kein Fußballspiel auf. Frankfurt foulte so oft wie kein Heimteam seit dem HSV in seiner rüpelhaften Phase unter Joe Zinnbauer. Offensiv probierte die Eintracht ein paar Fernschüsse, die TSG noch weniger. Das Resultat war ein 0:0 der schlechtesten Sorte. Hoffenheim bleibt als einziges Team ungeschlagen, wenn man von David Abrahams Ellbogen in Wagners Gesicht absieht.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bayern gegen Wolfsburg. Die Partie passte einfach nicht in diesen Spieltag. Der FC Bayern schoss fünf Tore, alle aus dem Spiel heraus. Der Rest der Liga kam zusammen nur auf acht Treffer, kein anderes Team auf mehr als einen. Damit war der Spieltag nah am Allzeit-Minimum, auch bei den sieben Platzverweisen fehlte nicht viel zum Rekord. In München gab es keine Hinausstellung und von beiden Seiten mehr Torschüsse als Fouls. Ein normales Fußballspiel, damit war es die Ausnahme. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison schossen die Bayern mehr als drei Tore, beim ersten Mal war es Skripniks Werder am ersten Spieltag. Das klappt inzwischen nur noch gegen desolate Gegner. Als solchen muss man den VfL Wolfsburg derzeit wohl bezeichnen. Selbst Thomas Müller traf erstmals seit April wieder in der Bundesliga. Ein abgefälschter Pass von Robben war ihm vor die Füße gefallen, und obwohl er wie üblich im Stehen jubelte, musste er sich dabei mehr bewegen als beim Schuss.

Wer stand im Blickpunkt?

Die Nicht-mehr-Tabellenführer aus Leipzig. Im 14. Versuch schaffte es zum ersten Mal ein Team, gegen Leipzig zu gewinnen. Was keinem der Etablierten gelungen war, vollbrachte die Mannschaft aus Ingolstadt, die nebenbei bewies, dass in dieser Bundesliga der Letzte den Ersten schlagen kann. Auch diese Partie war kein spielerisches Glanzstück. Ingolstadt köpfte sich nach einem Freistoß früh in Führung und spielte ansonsten mehr Pässe zum Gegen- als zum Mitspieler. Aber bei einem schwachen Tag der Leipziger reichte das mit etwas Glück zum Sieg. Neben Ingolstadt sammelten auch andere Mannschaften aus dem Tabellenkeller Punkte. Die Liga bleibt in dieser Saison überraschend. Von den Teams auf Platz eins bis acht gewann diesmal nur der FC Bayern. Der ist dadurch, wenig überraschend, zurück an der Tabellenspitze.