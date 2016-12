Boris Becker, einst der Stolz der Deutschen, hatte sich auf Irrwege durch TV-Shows, die Bild-Zeitung und Besenkammern begeben. Nun ist ein Kapitel zu Ende gegangen, das ihn rehabilitiert und ihm Würde zurückgeben hat. Diese Woche hat Becker bekanntgegeben, künftig nicht mehr als Coach mit der langjährigen Nummer eins im Tennis, Novak Đoković, zusammenzuarbeiten.

Becker hat den Serben drei Jahre betreut, ihm zu den größten Erfolgen seiner Karriere verholfen. Dennoch hat sich Đoković zu seinem Mental-Coach, dem 42-jährige Spanier Pepe Imaz, bekannt. Das war der Hauptgrund für die Trennung von Becker und Đoković.

Bei Beckers Verpflichtung spotteten die Kritiker noch, "Bobbele" könne Đoković höchstens an der Theke etwas beibringen. Doch Beckers Leidenschaft und Hingabe für den Tennissport haben Đoković zu noch größeren Erfolgen geführt. Nach dem Sieg bei den French Open in diesem Jahr hatte Đoković alle vier Titel der Grand-Slam-Turniere gleichzeitig inne. In der Weltrangliste führte er mit schier uneinholbarem Abstand. Becker hat gezeigt, dass er weiß, wie man gewinnt, und dass er dies vermitteln kann.

Seit rund einem halben Jahr war neben Becker und dem Slowaken Marian Vajda auch Imaz Teil des Đoković-Teams. Imaz ist ein ehemaliger Profispieler, der es zur Nummer 146 der Welt brachte. Mit 23 beendete er das Profidasein, er betreibt seit langem eine Tennisschule, in der er überwiegend, Achtung: Mediation und Liebe für das Spiel lehrt.

Becker gab von Anfang an klar zu verstehen, dass er Mediation und Liebe beim Tennis für zweitrangig hält. Als es um die Vertragsverlängerung ging, stellte Becker Đoković Medienberichten zufolge vor die Wahl: Imaz' oder ich. Das Ergebnis ist bekannt.

Die Reaktionen reichten von verwundert bis hämisch: "Boris Becker weicht dem Liebes-Guru", schrieb eine Zeitung. Medien aus der ganzen Welt zitieren von Imaz' Website, auf der dieser sich als "das göttliche Wesen aus Licht und Liebe" bezeichnet. Dort findet sich auch ein YouTube-Video, in dem Imaz mit Đoković und anderen Mitgliedern der Tennisakademie auf einem Podium sitzt und Dinge sagt wie: "Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr heute erkennt, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben."

Kennt doch jeder aus dem privaten Umfeld: Wenn einer mit Spiritualität um die Ecke kommt, fragen Ehepartner, Freunde und Bekannte, ob denn alles okay ist. Sie hoffen, dass es dem Spirituellen bald besser gehen möge. Doch was heißt es, wenn ein überragender Tennisspieler wie Đoković dem erfolgsorientierten Becker den Rücken kehrt und sich lieber einem spirituellen Coach wie Imaz zuwendet?

Um Erfolg scheint es Đoković gerade primär nicht zu gehen, zumindest nicht, wenn man ihn beim Wort nimmt. "Ich denke nicht mehr über die Anzahl der Titel nach", sagte er kürzlich. "Wenn die Titel kommen, nehme ich sie natürlich gerne. Aber es gibt noch andere Dinge neben dem Tennis."