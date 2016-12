Der FC Bayern München hat im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga mit 3:1 gegen Mainz 05 gewonnen. Damit sind die Münchener punktgleich mit Aufsteiger RB Leipzig Tabellenführer. Leipzig kann morgen mit einem Sieg gegen Schalke 04 die alleinige Spitzenposition wieder übernehmen.

Die Mainzer kamen zu Beginn gut in die Partie und gingen durch einen Treffer von Jhon Córdoba in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Gegentreffer erhöhten die Bayern das Tempo und kamen nur vier Minuten später zum Ausgleich durch Robert Lewandowski. Danach dominierte Bayern das Spiel und Arjen Robben brachte die Müchener noch vor der ersten Halbzeit mit 2:1 in Führung (21.Minute).

In der zweiten Halbzeit wurde die Partei langsamer, es gab nur wenige Torchancen. In der 92. Minute traf Robert Lewandowski dann per Freistoß zum 3:1 Endstand aus Sicht der Bayern.