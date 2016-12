Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 0:0

Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim haben durch ihr 0:0 am 14. Spieltag den Sprung auf einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga verpasst. Mit jeweils 26 Punkten liegt Frankfurt auf Platz fünf und Hoffenheim auf Rang vier. 47.000 Zuschauer sahen in Frankfurt ein umkämpftes Duell zwischen den punktgleichen Rivalen. Beide Teams gingen von Beginn an entschlossen in die Zweikämpfe.



Eintracht-Torjäger Alexander Meier versuchte nach einer Viertelstunde das erste Tor zu erzielen, Hoffenheims Torwart Oliver Baumann fing jedoch den Ball (16. Minute). Ein Freistoß des Hoffenheimer Verteidigers Niklas Süle wurde geblockt (31.), und Abwehrspieler Jeremy Toljan traf nur das Außennetz (36.). Kurz vor der Pause parierte der gute Baumann auf der anderen Seite noch einmal stark gegen Meier (42.). Nach der Pause wurde ein weiterer Schuss Meiers, nach einem groben Fehlpass von Hoffenheims Kevin Vogt, abgeblockt (64.). Nach einer Ecke zielte der Eintracht-Kapitän wenig später über das Tor (66.). Ein Schlenzer des eingewechselten Ante Rebic wurde noch abgefälscht (71.). Hoffenheim spielte nach vorn zunehmend einfallslos, ein Freistoß von Nadiem Amiri landete in den Armen von Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky (74.). In dem ruppigen Spiel mit vielen Fouls sah auf Seiten der Gastgeber Timothy Chandler in der 83. Minute die Rote Karte.