TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:2 (2:1)

Die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund haben das Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga mit 2:2 beendet, zur Halbzeit führten die Kraichgauer mit 2:1. Damit steht Hoffenheim zunächst auf einem direkten Champions-League-Platz. Für die Dortmunder gerät die Bundesligaspitze dagegen immer weiter außer Reichweite.



In einem Spiel mit vielen Torraumszenen gingen die Hoffenheimer bereits nach drei Minuten durch Mark Uth mit 1:0 in Führung, als Uth den zögerlich agierenden Dortmunder Torwart Roman Weidenfeller umkurvte und sein fünftes Saisontor schoss. Doch Mario Götze gelang nach elf Minuten der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Schon neun Minuten später ging Hoffenheim durch Sandro Wagner wieder in Führung (20.Minute). Den Ausgleich für den BVB erzielte schließlich Pierre-Emerick Aubameyang in der 48.Minute. Die Dortmunder spielten zudem etwa 50 Minuten in Unterzahl, da Marco Reus in der 41. Minute wegen wiederholten Foulspiels eine Gelb-Rote Karte erhielt.