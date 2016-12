VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

Der VfL Wolfsburg konnte das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 gewinnen. Damit gelang dem Team von Trainer Valérien Ismaël der erste Sieg nach vier Spielen. Der VfL zeigte fünf Tage nach der Entlassung von Manager Klaus Allofs eine positive Reaktion. Für die Wolfsburger traf in der 33. Minute Jeffrey Bruma nach Vorlage von Nationalspieler Julian Draxler. Die beste Chance zum Ausgleich für die Frankfurter hatte in der 67. Minute Alex Meier, der einen Elfmeter verschoss.



RB Leipzig – Hertha BSC 2:0 (1:0)

Die Leipziger haben zumindest für einen Tag die Tabellenspitze zurückerobert. RB siegte am 15. Spieltag gegen Hertha BSC 2:0 und liegt nun wieder drei Punkte vor dem FC Bayern München. Für Leipzig trafen Timo Werner (41.) und Kapitän Willi Orban (62.). Die Berliner überließen den Gastgebern zumeist den Ball und setzten ihrerseits auf Konter.

Mainz 05 – Hamburger SV 3:1 (1:1)

In 33 Bundesligaspielen ist Danny Latza nicht ein Tor gelungen, gegen den HSV traf er gleich dreimal für die Mainzer. Auch begünstigt durch Defensivfehler der Hamburger drehte der 27-Jährige mit seinen Treffern (35., 56. und 67.) das Spiel, nachdem der HSV durch Bobby Wood zunächst in Führung gegangen war (21.). Für den HSV war es die erste Niederlage nach vier Spielen, zumindest bis Sonntag bedeutet dies noch Platz 16.

Schalke 04 – SC Freiburg 1:1 (0:0)

Schalke kam im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen den SC Freiburg nicht über ein Unentschieden hinaus und verpasst damit den Anschluss an das obere Tabellen-Drittel. Zunächst brachte Florian Niederlechner die Freiburger in der 64. Minute in Führung, ehe Jewgeni Konopljanka (74.) die Schalker vor der dritten Bundesliga-Pleite in Serie bewahrte. Aufsteiger Freiburg behauptet mit dem Punktgewinn seinen Platz vor den Gelsenkirchenern.

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach holt beim FC Augsburg keinen Punkt: Verteidiger Martin Hinteregger köpfte den Siegtreffer für Augsburg in der 75. Minute. Ein halbes Jahr vorher hatte die Borussia auf eine Weiterbeschäftigung von ihm verzichtet. Mit dem Sieg hat Augsburg-Interimscoach Manuel Baum einen guten Einstand. Der 37-Jährige hat vorläufig die Nachfolge von Dirk Schuster angetreten.

Werder Bremen – 1. FC Köln 1:1 (1:1)

Werder Bremen kann gegen Köln seine kleine Erfolgsserie fortsetzen: Seit vier Spielen ist das Team ungeschlagen. Vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weser-Stadion setzten sich die Bremer mit einer Leistungssteigerung nach schwachem Beginn etwas von den Abstiegsplätzen der Fußball-Bundesliga ab. Werder liegt vor den Sonntagsspielen sechs Punkte vor dem vorletzten Rang. Das Tor schoss Serge Gnabry (40.). Für die auf Rang sieben liegenden Kölner hatte Artjoms Rudnevs (28.) die Führung erzielt.