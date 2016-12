Borussia Mönchengladbach hat sich von seinem Cheftrainer André Schubert getrennt. Das teilte der Verein mit. Schubert trainierte das Team seit 15 Monaten.



Die Entscheidung kommt nicht überraschend: Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte bereits nach der 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am Dienstagabend Konsequenzen angekündigt: "Wir wollen eine gute Vorbereitung für die Rückrunde und dementsprechend gilt es jetzt, Klarheit zu schaffen. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht und wollen eine Entscheidung haben." Eberl sagte, es gelte jetzt, Stabilität in die Mannschaft zu bekommen.

Auch Schubert, der am 21. September 2015 als Nachfolger von Lucien Favre antrat, wusste bereits, dass die Partie gegen Wolfsburg seine letzte als Trainer der Borussia war. "Es tut mir persönlich sehr leid, auch für die Fans. Ich bin enttäuscht", sagte der 45-Jährige am späten Dienstagabend mit Tränen in den Augen.

Schlecht ist Schuberts Bilanz nicht: In 45 Bundesligaspielen gewann die Mannschaft unter ihm 21 Mal, Schubert schaffte im Vorjahr nach fünf Startniederlagen eine bemerkenswerte Aufholjagd – und führte die Mannschaft noch in die Champions League. In der laufenden Saison ging der Trend deutlich nach unten, im Moment steht Gladbach auf dem 14. Tabellenplatz.