Wer spielte wie gegen wen?

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:2 (2:1)

RasenBallsport Leipzig – Hertha BSC 2:0 (1:0)

Schalke 04 – SC Freiburg 1:1 (0:0)

Mainz 05 – Hamburger SV 3:1 (1:1)

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Werder Bremen – 1. FC Köln 1:1 (1:1)

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

Darmstadt 98 – Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – FC Ingolstadt (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Mainz gegen Hamburg. Das erste Spiel für den HSV nach einer weiteren Chaoswoche. Ein Spiel unter besonderer Beobachtung, auch vom neuen Chef Heribert Bruchhagen. Wie würde sich das auf die zuletzt siegreiche Mannschaft auswirken? Wie ein Glas Wein zu viel auf der Weihnachtsfeier vom Betrieb: Der HSV verlor mit 1:3 bei Mainz 05. Dabei war der HSV kurzzeitig auf Siegkurs, als Bobby Wood zum 1:0 getroffen hatte, die Blitztabelle zeigte Hamburg auf einmal im Mittelfeld der Liga. Kann nicht sein, dachte sich ein Mainzer Mittelfeldakteur, verantwortlich für einen neuen Mainzer Slogan: Platz da, hier kommt Latza! Danny Latza, in der Bundesliga bisher so spektakulär auffällig wie ein sich phonetisch ähnelnder japanischer Mittelklassewagen, schoss drei Tore, eines wundervoller als das andere. Es waren überhaupt seine ersten in der Bundesliga. Wie Backpfeifen drosch er die Bälle um die Ohren des armen HSV-Torhüters Christian Mathenia, einmal in den Winkel, einmal an den Innenpfosten und einmal ganz sauber ins Eck. Hamburg bleibt Vorletzter, Mainz ist mit doppelt so vielen Punkten (20) komfortabler Achter.



Welches Spiel durften Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leverkusen gegen Ingolstadt. Die Spieltagsplaner der Bundesliga schlossen den Spieltag am Sonntag mit einer sterilen Begegnung ab. Was Besinnliches zum vierten Advent eben. In Sportbars spürte man es am besten: Nach dem Bayern-Spiel war die Luft raus, man beschäftigte sich ab dann mit Weihnachtsmärkten oder anderen Dingen, Fußball gehörte nicht mehr dazu. Denkbar steril war dann auch der Auftritt der Werkself. Bayer ließ sich vom Abstiegskandidaten her spielen, teilweise sah Ingolstadt wie der Achtelfinalist in der Champions League aus und Leverkusen wie die Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Der 2:1-Sieg der Ingolstädter war hochverdient. Für Trainer Roger Schmidt wird es nun richtig eng, seinen Vertrauten Oliver Bartlett hat es bereits erwischt. In der Tabelle liegt Bayer eingeklemmt zwischen Mainz und Freiburg, das sah der Dienstplan der Saison nicht so vor. Am Mittwoch wartet mit Köln das wichtigste Derby des Jahres. Nachdem die Mannschaft mit einem mächtigen Pfeifkonzert verabschiedet wurde, ist es die letzte Chance auf einen Stimmungsumschwung.



Wer stand im Blickpunkt?

Die Schiedsrichter, mal wieder. Im sogenannten Früher waren sie wie die deutschen Torhüter ein internationales Qualitätsmerkmal im Profifußball, ein Statussymbol, made in Germany galt nicht nur für die deutsche Wirtschaft. Souverän, die meisten diszipliniert, eben die deutsche Gründlichkeit an der Pfeife. Doch das Image zerbröselt gerade. Am Freitag und Samstag sorgten sie für Wut bei nahezu allen Beteiligten und natürlich auch bei den Fans. "Den Schubser von Wagner sehe ich aus 60 Metern Entfernung", zürnte Hans-Joachim Watzke nach dem 2:2 in Hoffenheim über Benjamin Brand. Der hatte Hoffenheim-Stürmer Sandro Wagner vor seinem Tor ein klares Foul durchgehen lassen, der Linienrichter schien sein Weihnachtsmenü zu planen, aufs Feld hatte er dabei offenbar nicht mehr geschaut. Zudem sah Marco Reus nach 40 Minuten den ersten Gelb-Rot-Platzverweis in seiner Bundesliga-Laufbahn, obwohl er der Gefoulte war. Schiedsrichter Brand war für Dortmund-Trainer Thomas Tuchel in etwa so bekömmlich wie eine Abendmahlzeit aus rostigen Nägeln und Batteriesäure.

Und nicht nur die Dortmunder wähnten sich verpfiffen. Felix Brych, eigentlich einer der Besten, erregte beim 1:0-Sieg für Wolfsburg das Aufsehen. Zunächst gewährte er den Frankfurtern einen umstrittenen Eher-Nicht-Elfmeter, andere würden Makoto Hasebes Aktion der Einfachheit wegen Schwalbe nennen. Dann übersah er, dass ein Wolfsburger beim Fehlschuss von Alexander Meier viel zu früh in den Sechzehner gehopst war. Soll vorkommen. Aber nur eine Minute später verweigerte Brych den Hessen einen weiteren, dieses Mal klaren Strafstoß, als ein Wolfsburger die Statik des Sprunggelenks von Frankfurts Ante Rebić testete. Wolfgang Stark übersah in Bremen ein klares Foulspiel der Gastgeber in deren eigenen Strafraum und klaute den Kölnern einen Elfmeter. Und zu allem Überfluss bereitete Bibiana Steinhaus in der 2. Bundesliga ein Tor per Rückenabpraller vor.