Inhalt Seite 1 — Die besten Fake News produziert immer noch der HSV Seite 2 — Alter Kommerz, neuer Kommerz Auf einer Seite lesen

Wer spielt wann gegen wen?

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr)

RasenBallsport Leipzig – Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

Schalke 04 – SC Freiburg

Mainz 05 – Hamburger SV

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen – 1. FC Köln

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

Darmstadt 98 – Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – FC Ingolstadt (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Hoffenheim gegen Dortmund. Die TSG ist neben Real Madrid die einzige ungeschlagene Mannschaft in den großen Ligen. "Eine sehr gute Mannschaft mit einem herausragenden Trainer", nennt sie Thomas Tuchel. Sein BVB wurde in der Champions League gegen Benfica gelost. Vor der Fahrt nach Lissabon (Stadion des Lichts) geht es aber erst einmal nach Sinsheim (Stadion an der Autobahn). Dort hat der BVB seit Jahren kein Spiel mehr gewonnen. Ob es diesmal gelingt? Die Dortmunder Verletztenliste ist lang. Vorne spielt am Freitagabend die volle Kapelle (Aubameyang, Reus, Götze), defensiv wohl nur ein paar Chorknaben (Ginter, Passlack, Merino). Das kommt den Dortmunder Vorne-hui-hinten-pfui-Tendenzen der letzten Wochen entgegen. Tuchel hat 2016 nicht nur einige wichtige Spieler, sondern auch die Rolle als kommender deutscher Supertrainer abgegeben. An Julian Nagelsmann. "Ich habe gleich ein BBC-Interview", gab er auf der Pressekonferenz bekannt. Was man halt so sagt als Trainer eines Dorfklubs.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wolfsburg gegen Frankfurt, das sogenannte Topspiel am Samstagabend. Der VfL hat seinen Sportgeschäftsführer Klaus Allofs abgesetzt. Die dpa berichtete von einem zerrütteten Verhältnis zwischen Manager und Mannschaft, der Spiegel über zwielichtige Geschäfte. Das passte nicht mehr zu VW, wo sonst alles sauber und harmonisch abläuft. Dazu kommen die Scherereien mit Julian Draxlers Wechselwunsch, die sportliche Entwicklung in Richtung Tabellenkeller und der erfolglose Trainerwechsel von Dieter Hecking zu Valérien Ismaël. Seit Ende August hat Wolfsburg nur ein Spiel und kein Zuschauerherz gewonnen. Auch in der vorletzten Partie des Jahres würde ein Sieg überraschen. Gästetrainer Niko Kovač ist zufrieden mit seiner Frankfurter Mannschaft und deren Rustikalität am vergangenen Wochenende. Körperliche Härte sei schließlich das Salz in der Bundesligasuppe. Dass ein Eintracht-Ellbogen schwungvoll im Gesicht des Gegenspielers Sandro Wagner gelandet war, konnte Kovač auch erklären: "Wer so an der Grenze spielt wie Wagner, muss sich nicht wundern, wenn andere böse werden." Die nächste schlechte Nachricht für die Wolfsburger. Wenigstens Mirko Slomka spendet Hoffnung:





Wer steht im Blickpunkt?

Die Neuigkeiten aus dem Norden. Man muss jedes Mal genau hinschauen. Ist es Satire? Sind es Fake News? Postfaktisch gar? Oder vielleicht doch nur der HSV? Der entlässt seinen Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer. Weil das anders als geplant schon vor der Winterpause öffentlich wurde, trat der Aufsichtsratschef Karl Gernandt zurück. Er sei "entsetzt, mit welchen Kräften im Verein und im Aufsichtsrat die sportliche und langfristige Weiterentwicklung riskiert wird", sagte er zur Begründung. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Heribert Bruchhagen. "Es verging kein Tag in unserem gemeinsamen Bürobereich, wo er nicht auf Kühne und das HSV-Modell losgegangen ist", erinnert sich Frankfurts Vorstand Axel Hellmann. Spannend. Bruchhagen muss einen Sportdirektor finden, der HSV sucht seit Monaten erfolglos. Die Übergangslösung, und da muss man sich nun wirklich doppelt versichern, ob man das wirklich als seriöse Nachricht gelesen hat: Dietmar Beiersdorfer, der entlassene Vorstandsvorsitzende. Er wird bis zum Jahresende noch ein bisschen mitwursteln. Die ersten Bilder erreichen uns aus Hamburg.