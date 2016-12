Wer spielt wann gegen wen?

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

1. FC Köln – Borussia Dortmund

FC Ingolstadt – RasenBallsport Leipzig

FC Bayern München – VfL Wolfsburg

Hamburger SV – FC Augsburg

SC Freiburg – SV Darmstadt 98 (alle Samstag, 15.30 Uhr)

Hertha BSC – Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr)

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Frankfurt gegen Hoffenheim. Im April war das noch das Spiel zwischen dem Vierzehnten und dem Siebzehnten. Die beiden Trainer Niko Kovač und Julian Nagelsmann waren neu. Kovač galt als taktisch unbedarft, Nagelsmann als jung und unerfahren. Dann retteten beide ihre Clubs vor dem Abstieg. Heute stehen sie auf den Plätzen vier und fünf. Beide Mannschaften ermauern sich die Punkte nicht, sondern kommen auch mit dem Ball auf gute Ideen. Keine Selbstverständlichkeit in der Bundesliga. Beide sind Vertreter des Trends zur Dreierkette und haben außerdem wieder einen echten Mittelstürmer auf dem Feld. Ein bisschen wie in den guten alten Zeiten, nur halt mit Hoffenheim. "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit der mit Abstand beste deutsche Stürmer", sagt Sandro Wagner. So überzeugt von sich selbst war Frankfurts Sturmtank Alex Meier nicht einmal, als er 2015 Torschützenkönig wurde. Für die Nationalmannschaft spielen beide keine Rolle. Für den Europapokal könnte es reichen.

Welches Spiel dürfen Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Gladbach gegen Mainz. Mainz schied aus dem Europapokal aus, die Borussia war beim 0:4 gegen ein halb motiviertes Team aus Barcelona chancenlos. Doch da ist noch was anderes. Der Gladbacher Abwehrspieler Álvaro Domínguez hat diese Woche seine Karriere beendet und anschließend schwere Vorwürfe gegen den Verein und dessen medizinische Abteilung erhoben. Er habe mit drei Bandscheibenvorfällen spielen müssen und sei über die Dimension der Verletzung nie richtig informiert worden. "Zurzeit kämpfe ich damit, ein Leben ohne Schmerzen zu führen", sagte er der Marca. Vor einem Monat habe er dem Sportdirektor gesagt: "Wenn ihr mir nichts mehr zu bieten habt, damit ich mich von diesem Problem erholen kann, werde ich im Dezember das Ende meiner Karriere ankündigen. Bis heute habe ich von dem Club keinen Anruf erhalten." Max Eberl, der Sportdirektor, bestreitet dies: "Wir haben natürlich vollstes Verständnis für seine Emotionen nach dieser schwerwiegenden Entscheidung, aber unser Ärzteteam hat medizinisch alles Menschenmögliche getan, um ihm zu helfen." Schwer zu sagen, wer recht hat, doch die Fragen bleiben: Werden Fußballer verheizt? Und sind Sportmediziner Ärzte oder Kfz-Mechaniker?



Wer steht im Blickpunkt?

Borussia Dortmund erneut. Bayern siegt mit Reife und Routine, 1:0 gegen Atlético. Der Welpenschwung des BVB macht es anders, nicht unbedingt besser, aber in jedem Fall aufregender. Das Spiel in Madrid war wieder mal typisch. Es hätte zwar fünf statt zwei Gegentore für Dortmund geben können, doch dann sah man wiederholt Sergio Ramos und Raphaël Varane, zwei der weltbesten Verteidiger, den schwarzgelben Speedies hinterherhecheln. Okay, das Ergebnis (2:2) muss man ein wenig relativieren, gegen den Ball arbeiten mag unter der Würde von Real sein. Doch bei den Dortmunder Angriffen und Toren mussten selbst missgünstigste Bayernfans anerkennen: Dembélé, Pulisic, Mor, dazu Aubameyang und Reus – diesen BVB-Sturm schaut man einfach gerne an. Angeblich soll diese Elf ja in einem Umbruch sein, doch landete sie ungeschlagen als Gruppenerste vor dem Titelverteidiger. Dazu noch einen Rekord, 21 Tore in sechs Vorrundenspielen hat noch kein anderer Verein in der Historie der Champions League geschossen. Und das 2:2 im Bernabéu heißt nun was für die nächsten Dortmunder Aufgaben in der Bundesliga, erst Köln, dann Hoffenheim? Genau, nichts! Die BVB-Aktie bleibt volatil.