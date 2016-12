Die Skandale um den früheren Fifa-Präsidenten Sepp Blatter sind zumindest sportjuristisch aufgearbeitet: Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat die Sperre gegen den Schweizer bestätigt und die von ihm angestrebte Aufhebung der sechsjährigen Suspendierung abgelehnt. "Ich nehme das Urteil zur Kenntnis", wird Blatter in einem schriftlichen Statement seines Managements zitiert. "Aufgrund des Verlaufs des Prozesses war kein anderes Verdikt zu erwarten."



Grund für die Sperre ist eine Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken an den ehemaligen Uefa-Chef Michel Platini durch Blatter aus dem Jahr 2011. Beide behaupten, es handelt sich um eine verspätete Gehaltszahlung für Beratertätigkeiten des Franzosen, der ebenfalls aus der Welt der Sportpolitik verbannt ist. In der Causa ermittelt auch die Schweizer Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue gegen Blatter.

Die drei Cas-Richter unter dem Vorsitz des Niederländers Manfred Nan fanden keinen Beleg für die von Blatter und Platini vorgetragene Version. Somit habe Blatter die Fifa-Ethikregeln verletzt und Platini ein "unangemessenes Geschenk ohne Vertragsgrundlage" zukommen lassen.



Im Dezember 2015 war Blatter zunächst durch die Fifa-Ethikkommission für acht Jahre von allen Fußball-Aktivitäten suspendiert worden. Die Berufungskommission des Fußballweltverbands hatte die Sperre später auf sechs Jahre reduziert.

Auch nach diesem Urteil bestreitet Blatter jedes Fehlverhalten und plädierte zuletzt bei einer bis in die Abendstunden dauernden Anhörung am 26. August erneut auf Freispruch. "In meinen 41 Jahren in der Fifa habe ich viel erlebt. Vor allem habe ich gelernt, dass man im Sport gewinnen, aber auch verlieren kann. In diesem Sinn muss ich diesen Entscheid akzeptieren, obwohl er schwierig nachvollziehbar ist, weil das Prinzip der Rechtsprechung 'die Schuld muss von der Anklage bewiesen werden' nicht angewendet wurde", brachte er damals zu seiner Verteidigung vor.



Seinen Posten an der Spitze des Fußballweltverbands hatte der 80-Jährige bereits vor der Sperre zur Disposition gestellt. Im Februar 2016 schließlich wurde der Italiener Gianni Infantino zu seinem Nachfolger gewählt.