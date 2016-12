FC Barcelona - Borussia Mönchengladbach 4:0 (1:0)

Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach muss in ihrem vorerst letzten Champions-League-Spiel einen schweren Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Trainers André Schubert verlor gegen eine B-Elf von FC Barcelona um den argentinischen Weltstar Lionel Messi mit 0:4 (0:1). Messi (16. Minute) und Arda Turan (50., 53. und 67.) schossen die Tore und Barcelona damit zum Sieger in Gruppe C.

Nach dieser Niederlage dürfte es für die Borussia schwer werden, am Sonntag in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 nach acht Spielen ohne Sieg wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Die Borussia hatte sich aber zuvor schon den dritten Platz in Gruppe C und damit die weitere Teilnahme an der Europa League gesichert.

FC Bayern - Atlético Madrid 1:0 (1:0)

Der FC Bayern München hat die Gruppenphase in der Champions League mit einem Sieg abgeschlossen. Der deutsche Fußball-Meister besiegte in der Gruppe D den diesjährigen Finalisten Atlético Madrid mit 1:0 (1:0). Madrid stand aber bereits als Gruppensieger fest und zieht genauso wie die zweitplatzierten Münchner ins Achtelfinale ein. Robert Lewandowski erzielte mit einem Freistoß (28. Minute) den Siegtreffer.



Mit dem 15. Heimsieg in der Champions League in Folge tankten die Bayern vor Selbstvertrauen. Am kommenden Montag wird das Achtelfinale in Europas Königsklasse ausgelost, in dem die Münchner im Februar 2017 als Gruppenzweiter auf einen Gruppenersten treffen werden – möglicherweise heißt der Kontrahent schon in der ersten K.o.-Runde FC Barcelona.