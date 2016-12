Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals ist ein komplizierter Vorgang. Die erste Runde des DFB-Pokals ist ein Kinderspiel dagegen, obwohl dort 64 Teams, also viermal so viele, einander zugelost werden. Die Lostöpfe der Champions League werden erst während der Ziehung live von einem Computer bestimmt. Warum der Aufwand? Wie funktioniert das eigentlich? Und gibt es Paarungen, die wahrscheinlicher sind als andere?

Die Gruppenphase ist seit Mittwoch vorbei. Der Erste und der Zweite jeder der acht Gruppen sind für das Achtelfinale qualifiziert. Würde man nun einfach die 16 Mannschaften beliebig gegeneinander losen, gäbe es 120 mögliche Paarungen und insgesamt 2.027.025 mögliche unterschiedliche Auslosungsergebnisse.

Es gelten aber mehrere Einschränkungen. Es trifft immer ein Gruppenerster auf einen Gruppenzweiten, dadurch reduzieren sich die Zahlen schon auf 64 Paarungen und 40.320 Kombinationen. Dazu kommt, dass kein Duell aus der Gruppenphase wiederholt werden soll, es bleiben 56 Paarungen in 14.833 verschiedenen Kombinationen übrig.



Keine nationalen Duelle vor dem Viertelfinale

Eine letzte Regel besagt, dass keine zwei Teams desselben Nationalverbandes aufeinander treffen sollen. Damit werden neun Paarungen ausgeschlossen: Arsenal oder Leicester gegen Manchester City, Barcelona oder Atlético Madrid gegen Real Madrid oder Sevilla, Dortmund gegen Bayern oder Leverkusen sowie Monaco gegen Paris.

Danach bleiben noch 47 Paarungen und 3.501 Kombinationen. Eine dieser Kombinationen wird am Montag in Nyon bei der Auslosung am Ende übrig bleiben und die acht Paarungen damit feststehen.

Man könnte es sich einfach machen. Man könnte je ein komplettes Achtelfinale auf einen Zettel drucken, jeden Zettel in eine Loskugel stecken und aus einer sehr großen Trommel mit 3.501 Kugeln dann eine Kugel mit dem fertigen Achtelfinale ziehen. Das wäre aber weder unterhaltsam noch transparent. Stattdessen ist die Auslosung mit einer kleinen Show verbunden. Ex-Profis wie Kalle Riedle oder Ian Rush ziehen Kugeln aus Schüsseln.