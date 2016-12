Real Madrid – Borussia Dortmund 2:2 (1:0)

Der BVB sichert sich dank einer guten Leistung in der zweiten Halbzeit den Gruppensieg in der Champions League. Dank eines 2:2-Unentschiedens im letzten Gruppenspiel bei Real Madrid zieht der BVB auf Tabellenplatz eins in der Gruppe F ins Achtelfinale ein.



Die Partie begann für die Dortmunder jedoch nicht gut. Nach 28 Minuten ging Real Madrid durch einen Treffer von Karim Benzema mit 1:0 in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte der BVB zunächst stark auf. Ousmane Dembelé (49. Minute) und Gonzalo Castro (50. Minute) hatten gleich zwei gute Tormöglichkeiten. Doch in der 53. Minute traf wieder Benzema zum 2:0 für Madrid.



Dass es nochmal spannend wurde lag am Anschlusstreffer der Dortmunder durch Pierre-Emerick Aubameyang in der 60. Minute. In der 88. Minute erzielte der eingewechselte Marco Reus dann das Tor zum 2:2 Endstand.



Bayer Leverkusen – AS Monaco 3:0 (1:0)

Bayer Leverkusen hat bei seiner elften Champions-League-Teilnahme erstmals die Gruppenphase ohne Niederlage abgeschlossen. Mit einem verdienten 3:0 gegen den AS Monaco erreicht Leverkusen auf Platz zwei der Gruppe E das Achtelfinale.



Leverkusen hatte keine Mühe, sich von Beginn an Vorteile zu erspielen. Gegen Monaco kam Bayer zu etlichen Torchancen. Javier Hernández vergab vor der Pause zwei sehr gute Möglichkeiten (7. Minute/29. Minute). Die Tore für Leverkusen erzielten Wladlen Jurtschenko (30. Minute) und Nationalspieler Julian Brandt (48. Minute). Den Schlusspunkt setzte Monaco-Torwart Morgan de Santis (82. Minute) per Eigentor nach Wendells Foulelfmeter. Der erste Leverkusen-Sieg nach vier Pflichtspielen spülte noch einmal 1,5 Millionen Euro an Champions-League-Prämie, in die Clubkasse.