Männer, die auf Scheiben werfen. In Großbritannien und den Niederlanden ist Darts fast so bedeutend wie Fußball. Alljährlich findet in London die 14-tägige Weltmeisterschaft statt, am Jahresende, wenn andere mit runden Bäuchen unterm Weihnachtsbaum liegen. Das Ziel ist klein, es misst nur 34 Zentimeter im Durchmesser. Weil das Geschehen von den Rängen im Alexandra Palace ohnehin nicht so genau zu erkennen ist, sorgt das Publikum für sein eigenes Amüsement: Bier, Trinklieder und bekloppte Kostüme. Wir zeigen die, nun ja, schönsten Bilder des Wettbewerbs.