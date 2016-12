Mainz 05 beendet seine Europa League-Saison mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel. Vor heimischem Publikum setzte sich die Mannschaft mit 2:0 (2:0) gegen den Außenseiter FK Qäbälä aus Aserbaidschan durch.



Damit steht Mainz mit neun Punkten auf dem dritten Rang in der Gruppe C. Der zweitplatzierte RSC Anderlecht hat elf Punkte. Schon vor dem Spieltag stand fest, dass Mainz nicht mehr in die Zwischenrunde einziehen kann.

Der Gegner FK Qäbälä scheidet punktlos aus der Europa League aus. Beide Tore für Mainz fielen bereits in der ersten Halbzeit. Es trafen Innenverteidiger Alexander Hack (29. Minute) und Pablo De Blasis (40.Minute).