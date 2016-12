Der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach will nach der Bestätigung seiner Einjahressperre durch die Fifa seine verbliebenen Ämter in den internationalen Fußballgremien aufgeben. Das teilte Niersbach am Freitag mit. Er werde seine "persönliche Konsequenz" ziehen und trotz seines Mandats bis 2019 sofort aus dem Fifa-Council zurücktreten. Sein Mandat im Uefa-Exekutivkomitee laufe ohnehin im Frühjahr 2017 aus. Den Internationalen Sportgerichtshof CAS werde er nicht mehr anrufen, sagte Niersbach.

Die Berufungskommission des Fußball-Weltverbandes Fifa hatte zuvor seinen Einspruch gegen seine Sperre abgelehnt. Niersbach bleibt daher wegen seines Verhaltens in der Affäre um die WM 2006 bis zum 25. Juli 2017 für alle Ämter im internationalen Fußball gesperrt. "Die Entscheidung trifft mich sehr hart", sagte Niersbach. "Denn ich bleibe bei meiner Bewertung, dass das Urteil der Ethik-Kommission völlig überzogen ist."

Die Berufungskommission hatte die Sperre als "verhältnismäßig" betrachtet. Niersbach war einst Vizechef des WM-Organisationskomitees 2006. Grundlage der Sperre ist der Untersuchungsbericht der Wirtschaftskanzlei Freshfields zum Skandal um die WM 2006. Aus dem Bericht geht hervor, dass Niersbach mehrere Monate vor der Aufdeckung der Affäre um eine dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro des deutschen WM-Organisationskomitees erfahren haben muss. Er informierte darüber aber weder seine Präsidiumskollegen beim DFB noch die Ethikhüter der Fifa.

Das Verhalten sei ein Verstoß gegen die Paragrafen 18 ("Anzeige-, Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht") und 19 ("Interessenkonflikte") des Fifa-Ethikcodes, begründete der Verband den Entscheid der Kommission. Die Ethikermittler der Fifa hatten ursprünglich sogar eine Sperre von zwei Jahren gefordert. Niersbach hatte mehrfach erklärt, seine Fehler zu bedauern.



Niersbach war bereits im November vergangenen Jahres als DFB-Chef zurückgetreten, seine Ämter in den internationalen Gremien hatte er aber zunächst behalten. Der neue DFB-Präsident Reinhard Grindel hat gute Chancen, für Niersbach im April in das Uefa-Exekutivkomitee gewählt zu werden. Auch den Platz im Fifa-Council strebt Grindel an. "Dieser Platz sollte angesichts der vielen wichtigen Themen nicht länger unbesetzt bleiben", sagte Niersbach.