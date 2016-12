Der Österreicher Stefan Kraft hat den ersten Durchgang der Vierschanzentournee gewonnen. In Oberstdorf setzte er sich mit Sprüngen von 139 und 134,5 Metern vor dem zweifachen Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen durch. Dritter wurde Michael Hayböck aus Österreich.



Für die deutschen Skispringer verlief der Start der 65. Vierschanzentournee weitgehend enttäuschend, nur Markus Eisenbichler konnte überzeugen. Er belegte mit Sprüngen auf 135 und 133,5 Metern den sechsten Rang und erhielt sich damit Chancen in der Gesamtwertung. Vor dem Neujahrsspringen am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen liegt Eisenbichler knapp 15 Punkte hinter Auftaktsieger Kraft.

Weniger zufrieden konnte Bundestrainer Werner Schuster mit der Leistung der anderen DSV-Adler sein: Richard Freitag wurde 14., Andreas Wellinger kam auf Rang 15. Severin Freund büßte gleich alle Chancen ein: Der im Sommer lange verletzte Weltmeister kam mit 129 und 127 Metern nur auf Rang 20.



Auch Topfavorit Domen Prevc ist bereits aus dem Rennen. Der 17 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter aus Slowenien belegte nur den 26. Platz – mehr als 50 Punkte hinter Kraft.