Wer spielte wie gegen wen?

FSV Mainz 05 – Bayern München 1:3 (1:2)

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln 4:0 (2:0)

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:1)

Bayer Leverkusen – SC Freiburg 1:1 (0:1)

VfL Wolfsburg – Hertha BSC 2:3 (2:1)

Werder Bremen – FC Ingolstadt 2:1 (1:0)

RB Leipzig – FC Schalke 04 2:1 (1:1)

SV Darmstadt 98 – Hamburger SV 0:2 (0:1)

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Wolfsburg gegen Hertha. Fünf Tore, wechselnde Führungen, ein direkt verwandelter Freistoß, ein Elfmeter, ein Platzverweis und eine Schlussoffensive mit Siegtor in der Nachspielzeit. Auf dem Papier ein äußerst unterhaltsames Spiel, das mit 3:2 an die Gäste ging. Wolfsburgs talentiertester Spieler Julian Draxler spielte nur kurz mit, er wurde eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt und von den eigenen Fans mit Pfiffen begrüßt. Dass Draxler mit Stolz und Leidenschaft bis 2018 in Wolfsburg bleibt, ist nahezu ausgeschlossen. Während die Hertha weiterhin erster Verfolger des FC Bayern ist, steht der VfL nur noch einen Platz vor dem Relegationsrang. Sollte VW bei einem Abstieg auf die Idee kommen, die Fußballabteilung abzuwickeln, könnte Hertha nochmals zuschlagen. Wolfsburgs Arena, ein reines Fußballstadion, ist bestens angebunden und von Berlin-Spandau in nur 50 Minuten mit dem Zug zu erreichen. Es könnte nach dem herbeigesehnten Auszug aus dem Olympiastadion die neue Heimat des Hauptstadtclubs werden. Man wäre mit der Bahn schneller dort als bei so manchem vorgeschlagenen Neubau in Brandenburg und bliebe – alte Dame aufgepasst – im Westen.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Darmstadt gegen Hamburg. Wenn die Anstoßzeiten der Bundesliga diskutiert werden, ist oft zu hören, dass der Sonntag dem Amateurfußball gehöre. Unter diesem Motto stand auch das Sonntagnachmittagsspiel zwischen dem Fünfzehnten und dem Achtzehnten der ersten Liga. Es wurde gekämpft, geackert und Gras gefressen. Es ging hin und her, meist hoch und weit. Nur selten wurden die intensiven Zweikämpfe durch Spielfluss unterbrochen. "Im Ansatz fußballerisch gut", hörte man den Kommentator über eine der wenigen Kombinationen sagen, die annähernd nach Bundesliga-Fußball aussahen. Jeder dritte Pass ging zum Gegner und natürlich waren bei beiden Teams mehr Fouls als Schüsse zu zählen. Hamburg bolzte ein wenig zielgerichteter und gewann 2:0. Von einem Bundesliga-Sieg zu sprechen, tut weh. Es war der erste des HSV in dieser Saison.

Wer stand im Blickpunkt?

Marco Reus. Vor einem halben Jahr strich ihn Joachim Löw verletzungsbedingt aus dem EM-Kader. Er könne "nur geradeaus laufen", sagte der Trainer. Der BVB beschwichtigte damals, Reus werde im August wieder fit sein. Eine ähnlich belastbare Aussage wie Aki Watzkes "Es ist völlig ausgeschlossen, dass alle drei nächstes Jahr nicht für Borussia Dortmund spielen" über die späteren Abgänge Mats Hummels, İlkay Gündoğan und Henrich Mchitarjan. Am Samstag, Anfang Dezember also, stand Reus zum ersten Mal in der Bundesliga wieder in der Startelf. Es ging gegen Gladbach, Borussia gegen Borussia. "El Borussico", nannte es Reinhold Beckmann, dessen Abgang von der Sportschau für die Zuschauer ähnlich schmerzhaft wird wie Reus' Fehlen für die BVB-Fans. Der zelebrierte seine Rückkehr. Er sprintete, dribbelte und tunnelte, bereitete mit Übersicht und Finesse drei Tore vor und war an vielen weiteren Angriffen beteiligt. Dortmund schlug Gladbach 4:1. Nach acht Bundesliga-Spielen ohne Sieg fragen sich in Gladbach viele wieder, ob André Schubert wirklich der richtige Nachfolger für Lucien Favre ist.