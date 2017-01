Der deutsche Tennisprofi Mischa Zverev hat das Halbfinale der Australian Open verpasst. Der Hamburger scheiterte in Melbourne mit 1:6, 5:7, 2:6 am Schweizer Roger Federer.



Zverev war durch den Sieg über den Weltranglisten-Ersten Andy Murray unerwartet in sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen.

Der 35-jährige Federer, der die Australian Open schon viermal gewann, trifft im Halbfinale am Donnerstag auf den ebenfalls aus der Schweiz kommenden Stan Wawrinka. In den Viertelfinals am Mittwoch spielen der Belgier David Goffin gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow und der Spanier Rafael Nadal gegen den Kanadier Milos Raonic.