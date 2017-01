FSV Mainz 05 – 1. FC Köln 0:0 (0:0)

Der 1. FC Köln hat die Chance verpasst, auf einen Europa-League-Platz zu springen. Die Rheinländer kamen beim FSV Mainz 05 nicht über ein torloses Remis hinaus. Als Tabellensiebter hat Köln jetzt drei Punkte Rückstand auf Europapokal-Rang sechs, den Eintracht Frankfurt belegt. Die Mainzer rutschen auf Platz elf ab. In einer tempo- und abwechslungsreichen Anfangsphase traten die Gäste aus Köln zunächst deutlich selbstsicherer auf und hatten auch die erste gefährliche Torszene. Doch nach der vielversprechenden Anfangs-Viertelstunde wurde die Partie schwächer. Beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig und ließen kaum noch Torchancen zu. Die Gastgeber hatten zwar die etwas besseren Chancen, taten sich gegen die kompakte Defensive der Kölner aber schwer.

Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC Berlin 3:1 (2:1)

Bayer Leverkusen ist den Europapokalplätzen in der Fußballbundesliga wieder etwas näher gekommen. Das Team von Trainer Roger Schmidt setzte sich gegen Hertha BSC mit 3:1 (2:1) durch. Ömer Toprak (12.) und Hakan Çalhanoğlu (36.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Valentin Stocker (44.) gelang vor der Pause zwar der Anschlusstreffer für die Berliner. Çalhanoğlu (88.) sorgte mit seinem zweiten Tor allerdings kurz vor Schluss für die Entscheidung. Bayer verbessert sich mit 24 Punkten auf Platz acht. Hertha BSC verpasst durch die Niederlage hingegen seinen Hinrunden-Rekord (33) aus der Saison 2008/09 und rutscht mit 30 Zählern vom dritten auf den fünften Rang.

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0)

Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig gewinnt sein erstes Spiel nach der Winterpause deutlich. Mit 3:0 gewannen die Leipziger ihr Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Damit sind sie bis auf drei Punkte an Tabellenführer Bayern München aufgerückt. Marvin Compper (6. Minute), Timo Werner (45. + 4 Minute) und ein Eigentor von Jesús Vallejo (67. Minute) sorgten für das Endergebnis. Die Frankfurter mussten allerdings schon ab der dritten Minute in Unterzahl agieren, nachdem Torhüter Lukáš Hrádecký wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah.

FC Augsburg – 1899 Hoffenheim 0:2 (0:0)

Champions-League-Sieger Real Madrid hat inzwischen schon zweimal verloren, damit bleibt 1899 Hoffenheim als einziges Team aus den europäischen Topligen ungeschlagen. Und nicht nur das: Sandro Wagner mit seinem zehnten Saisontor (47.) und Andrej Kramarić (64.) brachten die Kraichgauer sogar auf Königsklassenkurs. Dagegen kassierte der zum Cheftrainer beförderte Manuel Baum seine erste Niederlage mit dem FCA im dritten Spiel.

FC Schalke 04 – FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

Klaas-Jan Huntelaar, Breel Embolo und Franco Di Santo sind weiter verletzt, immerhin erhielt Eric Maxim Choupo-Moting kurzfristig von der Fifa die Spielberechtigung. Doch die Torflaute beendete erst der aus Nürnberg gekommene Winter-Neuzugang Guido Burgstaller. Der eingewechselte Stürmer erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für S 04. Für die Königsblauen war es der erste Dreier nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg. Mit 21 Punkten sprangen die Schalker vorerst auf Platz neun, Ingolstadt bleibt Vorletzter.

SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach 0:0

Zwei neue Trainer, aber jubeln durfte keiner. Das Debüt von Torsten Frings und Dieter Hecking auf den Trainerbänken in Darmstadt und Mönchengladbach endete torlos. So richtig voran kommen damit beide Teams nicht. Darmstadt ist mit neun Punkten weiter Tabellenletzter, Gladbach steckt mit 17 Zählern ebenfalls im Tabellenkeller fest.

Werder Bremen – Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

André Schürrle kam nach einer langwierigen Innenbandverletzung im vergangenen Halbjahr nur auf sieben Einsätze in der Bundesliga. Umso motivierter legte er im ersten Spiel des Jahres 2017 los. Schon nach fünf Minuten traf der Ex-Wolfsburger zur Dortmunder Führung. Nach dem Ausgleich von Fin Bartels (59.) machte Łukasz Piszczek den BVB-Sieg perfekt (71.). Mit 30 Punkten nähert sich die Mannschaft von Thomas Tuchel damit dem anvisierten dritten Platz. Werder belegt dagegen weiter den unteren Tabellenplatz und hat wieder ein Torwart-Problem: Jaroslav Drobný wird nach seiner roten Karte (39.) wegen des rüden Tritts gegen Marco Reus einige Wochen fehlen.

Vfl Wolfsburg – Hamburger SV 1:0 (0:0)

Die gelb-rote Karte von Albin Ekdal war bereits der fünfte Hamburger Platzverweis in dieser Saison. Nur der FSV Mainz 05 kann eine ähnliche Negativ-Statistik vorweisen. Damit musste der HSV, der mit seiner neuen Innenverteidigung Mergim Mavraj/Kyriakos Papadopoulos angetreten war, bereits ab der 33. Minute in Unterzahl agieren. Lange ging das Unterfangen gut, ehe Nationalstürmer Mario Gómez doch der Siegtreffer gelang (83.). Die Vorarbeit leistete dabei Paul-Georges Ntep, einer der vier Neuzugänge in der Winterpause.

