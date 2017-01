Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach 2:3 (2:0)

Borussia Mönchengladbach hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt. Nach 0:2-Rückstand zur Pause bei Bayer Leverkusen konnten die Gladbacher das Spiel in der zweiten Hälfte binnen 19 Minuten drehen: Erst glich Lars Stindl mit einem Doppelpack in der 52. und 58. Minute aus. Anschließend machte Raffael (71.) mit seinem Treffer den ersten Auswärtssieg seines Teams perfekt. Jonathan Tah (31.) und Javier Hernandez (34.) hatten Leverkusen zuvor in Führung gebracht. Durch die Niederlage vergab die Werkself die Chance, näher an die Europapokal-Plätze heranzurücken. Für die Borussen war der erste Sieg unter Trainer Dieter Hecking auch ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Mönchengladbach hat nun fünf Punkte Abstand zum Relegationsplatz.

RB Leipzig – 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1)

Aufsteiger RB Leipzig hat die TSG Hoffenheim besiegt, die bisher noch kein Spiel in der laufenden Bundesliga-Saison verloren hat. Der Tabellenzweite setzte sich in der heimischen Red Bull Arena in einem spannenden Spiel mit 2:1 (1:1) durch. Nadiem Amiri brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Timo Werner (38.) gelang der Ausgleich, Marcel Sabitzer (77.) der Siegtreffer. Für Hoffenheims Torjäger Sandro Wagner war die Partie vorzeitig beendet: Vor den Augen auch von Bundestrainer Joachim Löw sah der bis dahin wirkungslose Torjäger wegen groben Foulspiels die Rote Karte (60.). RB blieb damit unter Trainer Ralph Hasenhüttl zu Hause ungeschlagen und feierte den siebten Sieg in Serie. In der Tabelle bleiben die Leipziger (42 Punkte) drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern und vergrößerten ihren Vorsprung auf Platz drei auf zehn Zähler. Hoffenheim rutschte auf den vierten Platz (31) hinter Eintracht Frankfurt (32).



Werder Bremen – FC Bayern München 1:2 (0:2)

Der FC Bayern hat gegen Werder Bremen mit 2:1 (2:0) gewonnen und feierte damit den 13. Sieg gegen die Norddeutschen in Serie. Noch nie in der bisherigen Geschichte der Bundesliga gewann ein Club gegen einen Verein öfter nacheinander als die Bayern gegen Werder. Vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion taten sich die Bayern anders als beim 6:0 im Hinspiel schwer. Arjen Robben (30. Minute) und David Alaba (45.+1) brachten die Gäste vor der Pause zwar in Führung. Max Kruse gelang nach dem Seitenwechsel aber der Anschluss für die Gastgeber (53.). Es war der erste Bremer Treffer gegen die Bayern seit April 2014, damals noch durch Aaron Hunt. Zu mehr reichte es für die mutig auftretenden und spielerisch guten Bremer aber nicht.

SV Darmstadt 98 – 1. FC Köln 1:6 (0:3)

Der Tabellenletzte aus Darmstadt hat im eigenen Stadion mit 1:6 (0:3) gegen den 1. FC Köln verloren. Während die Darmstädter Lilien damit unter ihrem neuen Trainer Torsten Frings nur einen Punkt aus zwei Heimspielen geholt haben und insgesamt seit mehr als drei Monaten sieglos sind, arbeiten die Kölner weiter an ihrer ersten Europapokal-Teilnahme seit 1992. Dank eines Eigentores von Aytaç Sulu (32. Minute) sowie der Treffer von Yuya Osako (37./72.), Anthony Modeste (42.), Miloš Jojić (85.) und Artjoms Rudnevs (89.) kam der FC vorerst bis auf einen Punkt an Platz sechs heran. Das Darmstädter Tor schoss Neuzugang Sidney Sam in der 66. Minute per Foulelfmeter.

FC Ingolstadt 04 – Hamburger SV 3:1 (2:0)

Der FC Ingolstadt hat dem Hamburger SV im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga eine Niederlage zugefügt. Die Hamburger verloren bei den Oberbayern nach einer schwachen Leistung mit 1:3 (0:2) und rutschten auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Die Ingolstädter rückten zum Rückrundenstart vor 14.549 Zuschauern durch die Treffer von Pascal Groß (14. Minute), Markus Suttner (22.) und Almog Cohen (47./Foulelfmeter) mit nun zwei Punkten Vorsprung auf den HSV auf den Relegationsrang vor. Das Tor von Kapitän Gotoku Sakai (63.) war zu wenig für die Hamburger.



VfL Wolfsburg – FC Augsburg 1:2 (1:1)

Der ersatzgeschwächte FC Augsburg hat sich mit einem überraschenden 2:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg im Kampf gegen den Abstieg wichtige Punkte geholt. Halil Altintop (25. Minute) und Dominik Kohr (69.) nutzten schwere Abwehrfehler der Wolfsburger. Vor 24.811 Zuschauern traf nur Mario Gómez (4.) – allerdings aus Abseitsposition – für die im Winter für bislang 30 Millionen Euro aufgerüsteten Wolfsburger. Das Team von Trainer Valérien Ismaël verpasste damit nicht nur den erhofften vierten Sieg in Serie, sondern muss in der Tabelle nun wieder nach unten schauen. Mit 21 Punkten zogen die Augsburger am VfL vorbei auf Rang zwölf. Wolfsburg blieb damit auch im sechsten Heimspiel in Serie gegen Augsburg sieglos.

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat den Hoffnungen des FC Schalke 04 auf Anschluss an die Europapokalplätze einen erneuten Dämpfer verpasst. Die Frankfurter Mannschaft von Trainer Niko Kovač gewann am Freitagabend in Gelsenkirchen und schob sich durch den Sieg mit 32 Punkten zumindest für eine Nacht auf Platz drei der Fußball-Bundesliga. Vor 60.885 Zuschauern traf Torjäger Alexander Meier in der 33. Minute mit seinem fünften Saisontor. Für die Eintracht war es der erste Sieg bei Schalke seit dem 22. Mai 1999. Schalke bleibt als Zehnter im Mittelfeld der Tabelle.

Alle Highlights der Spiele können Sie in unserem Liveticker nachlesen.