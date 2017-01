Über den Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown lässt sich erst mal festhalten: Wer einen Touchdown mit einem Vorwärtssalto schafft, der ist noch zu ganz anderen Dingen in der Lage. Es war Anfang November und im College-Footballteam von Notre Dame sorgte EQ, wie er genannt wird, für die spektakulärste Szene des Tages. Einen ersten Gegenspieler hielt er mit seinem Arm auf Abstand. Drei weitere Verteidiger wollten verhindern, dass er den Football in die Endzone trägt. Er sprang über einen Gegenspieler, überschlug sich in der Luft und wurde, noch im Flug, aus dem Spielfeld gerammt. Doch der Football war kurz in der Endzone, Touchdown, per Salto, EQ war in seinem Element.

Equanimeous St. Brown has an incredible name.

This flip for a @NDFootball TD is almost as incredible. https://t.co/AZu038Iyli — CBS Sports (@CBSSports) 5. November 2016

Auch wenn der Touchdown am Ende nicht zum Sieg gegen das Team von Navy Midshipmen reichte, es sind Szenen wie diese, die den 20-Jährigen zur derzeit größten Hoffnung deutscher American-Football-Fans macht. Sie warten auf einen deutschen Star. Zwar spielt EQ aktuell noch im College, doch er könnte bald der erste NFL-Star mit deutschen Wurzeln werden.

Der Weg in die NFL ist nicht mehr weit

Derzeit spielen zwar schon Deutsche in der NFL, allerdings auf den eher unauffälligen Positionen, als Lineman zum Beispiel. Sie sind die Muskelberge, die bei jedem Spielzug aufeinander prallen. Auf den Skill-Positionen, dort wo Punkte direkt erzielt oder verhindert werden, haben bislang noch keine Deutschen gespielt. Neben EQ ist Moritz Böhringer einer der aussichtsreichen Kandidaten auf einen Platz als Wide Receiver in der NFL. Ein halbes Jahr im Trainingsteam der Minnesota Vikings hat er genutzt und sich für einen Future-Vertrag empfohlen. Ob er es aber ins NFL-Team schaffen wird, ist weiter offen.



Die Chancen von EQ stehen deutlich besser. Der Wide Receiver vereint Athletik, Ehrgeiz und Show. Seine spektakulären Touchdowns haben für Aufsehen gesorgt. "Mit der Anzahl meiner Yards Raumgewinn und den vollendeten Touchdowns bin ich zufrieden", sagt er und klingt in einem seiner seltenen Interviews am Telefon wie jemand, der weiß, dass er gerade erst angefangen hat: "In der nächsten Saison will ich diese Resultate weiter steigern." Seine zweite College-Saison hat er gerade hinter sich, in seinem Team ist er aber schon eine feste Größe.

Seine Mannschaft von der Katholischen Universität in Notre Dame (Indiana) ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten College-Footballteams. 80.000 Zuschauer fasst das Stadion der Notre Dame Fighting Irish, so der offizielle Name, und dort begann auch der legendäre Joe Montana seine Karriere. Der Weg in die NFL ist von hier an nicht mehr so weit.



Der Vater: Mr. Universe

Und EQ macht gerade auf sich aufmerksam. Als Wide Receiver muss er den Football vom Quarterback fangen und in die Endzone tragen. Attackiert wird er dabei oft von mehreren Verteidigern, die ihn mit allen Mitteln umreißen wollen. So entstehen die spektakulären Momente. Im ersten Saisonspiel gegen Texas gelang ihm ein Touchdown per einarmigem Handstand. "Ehrlich gesagt habe ich gar nicht nachgedacht. Ich wusste nur, dass ich in der Endzone bin", sagt EQ. Neben flüssigem Deutsch und Englisch spricht er auch noch Französisch. Immer in präzisen, knappen Sätzen. Smalltalk ist seine Sache nicht.

Die Mutter kommt aus Deutschland, der Vater ist gebürtiger US-Amerikaner. Er änderte den Nachnamen der Familie von Brown zu St. Brown. Klingt besser und bleibt im Gedächtnis. Der Vater war Bodybuilder, zweimal Mr. Universe. Seine drei Söhne, Equanimeous, Osiris und Amon-Ra, nahm er schon sehr früh mit zum Krafttraining in die Garage. Alle drei wurden zu Top-Athleten, spielen als Wide Receiver im College oder an der Highschool und gelten als gut veranlagt.

Great Day With The Family🌴☀️ Ein von Equanimeous St. Brown (@equanimeous) gepostetes Foto am 29. Jul 2015 um 17:54 Uhr

Der älteste und weiteste in der Entwicklung zum Profi ist Equanimeous. Er will sich für den Draft im März 2018 anmelden und gilt als Kandidat für die ersten Runden. Im Draft bieten die Profiteams um die besten Nachwuchsspieler aus dem College. Das schlechteste Team der Vorsaison wählt zuerst. Die talentiertesten Spieler werden zuerst gepickt, womöglich bald auch EQ.



Sein Vorteil: Er ist durch das amerikanische Schulsystem gegangen und genießt seit der Highschool beste Trainingsbedingungen. Er lernt bereits das amerikanische Playbook, die zahlreichen Spielzüge, die jeder Spieler in der NFL kennen muss. Spieler aus Deutschland, wie etwa Böhringer, können diesen Vorsprung der US-Amerikaner nur schwer aufholen.