Dieses Interview ist ein Auszug aus dem Buch Gesellschaftsspielchen – Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei von Ronny Blaschke.

ZEIT ONLINE: Herr Hopp, Sie werden von Ihren Kritikern als Gutmensch bezeichnet. Was sagt es über eine Gesellschaft aus, wenn der Begriff Gutmensch negativ besetzt ist?

Dietmar Hopp: Diese Erscheinung gibt es nicht nur in Deutschland. Nicht jeder möchte Verantwortung übernehmen. Es ist leichter, über andere zu meckern. Wer im Fußball Geld für einen Verein gibt, wird von den eigenen Fans verherrlicht, die anderen sind neidisch. Das ist die Formel. Aber ich lasse das nicht mehr so sehr an mich herankommen. Ich habe großes Glück gehabt in meinem Leben. Es gibt da diesen Spruch: Eigentum verpflichtet. Ich möchte hinzufügen: Reichtum verpflichtet noch mehr.

ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?

Hopp: Ich wurde während des Zweiten Weltkrieges geboren und bin in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Wir waren vier Kinder, manchmal hat es Tage gegeben, da hatten wir nichts zu essen. Ich habe Kohlen getragen, um mein Taschengeld aufzubessern. Darin liegt einer der Gründe, warum ich schon früh reich werden wollte. Mir war Unabhängigkeit wichtig.

ZEIT ONLINE: Sie waren 48 Jahre alt, als das von Ihnen mitgegründete Softwareunternehmen SAP an die Börse ging.

Hopp: Ja, da ist der Reichtum über mich hereingebrochen. Mir ist ganz schwindelig geworden, als ich auf dem Papier zum Milliardär wurde. Ich hatte mir schon davor Gedanken gemacht, wie ich mein Geld spenden könnte. Konkret wurde das im Dezember 1995, mit der Gründung einer gemeinnützigen Stiftung. Ich habe 70 Prozent meiner privaten SAP-Aktien eingebracht, so liegt das Stiftungsvermögen bei 5,5 Milliarden Euro. Mit den Dividenden aus den Aktien fördern wir Projekte.

"Gesellschaftsspielchen – Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei" ist im Verlag Die Werkstatt erschienen. © Verlag Die Werkstatt

ZEIT ONLINE: In Deutschland haben nur die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung und die Robert-Bosch-Stiftung ein größeres Volumen. Welches Projekt war das Erste, das Sie gefördert haben?

Hopp: Unsere erste Zuwendung ging an das Universitätsklinikum in Heidelberg, an die Abteilung für krebskranke Kinder. Allein die Vorstellung, dass einer meiner Söhne an Krebs erkranken könnte, war Horror für mich. Die Klinik hat von dem Geld eine moderne Bestrahlungsanlage für Hirntumore angeschafft. Ich habe viele Dankschreiben von Eltern bekommen, die durch die Hölle gegangen sind. Das war meine Bestätigung. Im ersten Jahr hat die Stiftung 1,5 Millionen Euro ausgeschüttet, das hat sich auf maximal 70 Millionen im Jahr gesteigert. Bislang haben wir 500 Millionen an unterschiedliche Projekte gegeben. Das habe ich noch zu keinem Zeitpunkt bereut.

ZEIT ONLINE: Welche Schwerpunkte hat Ihre Stiftung?

Hopp: Ich habe mit 58 Jahren den Vorstandsvorsitz bei SAP aufgegeben, ich wollte neue Aufgaben angehen, vor allem die Stiftung. Dort haben wir vier Förderbereiche entwickelt: Sport, Medizin, Soziales und Bildung. In der Medizin geht es uns um Forschungsprojekte in der Krebsbehandlung, Kinderheilkunde oder Altersheilkunde. Die Schwerpunkte sind verbunden. Das sehen Sie an unserer Förderaktion mit dem Namen "Alla Hopp!". Ein Sprichwort, das so viel bedeutet wie: Auf geht's, jetzt macht mal. Unsere Stiftung spendet Bewegungs- und Begegnungsanlagen an 19 Kommunen unserer Region.

ZEIT ONLINE: Mit welchem Ziel?

Hopp: Viele Senioren leiden unter Depression und sind vereinsamt. Auf unseren Anlagen treffen sie andere Menschen oder können mit ihren Enkeln spielen, kostenfrei. Oft sind diese Anlagen ein Startpunkt für weitere bauliche Entwicklungen. Daher war die Resonanz bei der Ausschreibung von "Alla Hopp!" sehr groß. 127 Kommunen hatten sich beworben.

ZEIT ONLINE: Warum fördern Sie ausschließlich in der Region Rhein-Neckar?



Hopp: Ich wurde in Heidelberg geboren und bin in dieser Region verwurzelt, ich habe den Menschen viel zu verdanken. Ob Soziales oder Forschung – der Bedarf vor Ort ist enorm. Wenn wir das Geld in einem größeren Rahmen ausgeben würden, vielleicht bundesweit oder international, dann hätte ich das Gefühl, dass es irgendwo versickern könnte. Der Microsoft-Gründer Bill Gates kann das in den USA anders machen, ihm steht ein Vielfaches an Geld zur Verfügung. Er lässt das vorher von einem Stab an Experten prüfen, wo es für ihn Sinn macht, Projekte zu fördern.

ZEIT ONLINE: In den USA wird Milliardären wie Bill Gates, Warren Buffett oder Mark Zuckerberg der Vorwurf gemacht, sie würden mit ihren Großspenden vor allem Steuern sparen und den Staat aus der Verantwortung nehmen. Wie ist das in Deutschland: Ergänzen oder ersetzen Sie mit Ihrer Stiftung staatliche Aufgaben?

Hopp: Das hat man mir auch schon vorgeworfen. Wer einen solchen Unfug redet, der vergisst, dass das gesamte Brutto einem guten Zweck zukommt. Für den Stifter persönlich bleibt nichts übrig. Wer nicht stiftet, kann den Netto-Anteil von mehr als 50 Prozent für sich behalten. Ich halte es für oberflächlich, Stiftern einen Vorwurf zu machen, weil sie mit Projekten möglicherweise den Staat entlasten. Auch das kommt doch unserer Gesellschaft zugute. Oder noch einfacher: Hätte ich nicht die Stiftung, dann würden mir von meinen jährlichen Erträgen von 70 Millionen etwa 35 bis 40 Millionen privat zufallen.