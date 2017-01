Bei der Handball-WM in Frankreich steht die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale. Durch einen 38:24(21:13)-Sieg gegen Saudi-Arabien erreichte der Europameister vorzeitig die Endrunde und übernahm in der Gruppe C wieder die Tabellenführung. Vor 3.700 Zuschauern in Rouen waren Steffen Fäth mit sechs Toren sowie Kai Häfner und Julius Kühn (beide fünf) die besten Werfer für die DHB-Auswahl.

Wie erwartet kam Silvio Heinevetter, der nach seiner überragenden Leistung beim Auftaktsieg gegen Ungarn im zweiten Turnierspiel pausieren musste, wieder aufs Feld. Der Berliner Keeper erlebte jedoch eine frustrierende Partie. Gleich die ersten drei Würfe der Saudis musste der 32-Jährige passieren lassen und auch im weiteren Spielverlauf bekam er kaum einen Ball zu fassen. Der Außenseiter nutzte die Lücken immer wieder zu leichten Toren. Nach gut 20 Minuten war dann Schluss für Heinevetter, der bis dahin nur zwei von elf Würfen pariert hatte.

In Gefahr geriet der Europameister, der den Ausfall des verletzten Paul Drux ersetzen konnte, dennoch in keiner Phase der einseitigen Partie. Trainer Dagur Sigurðsson hatte vor dem Spiel gesagt: "Wir sind vom Papier her klar besser. Deswegen ist ein Sieg natürlich Pflicht und wir werden das auch gewinnen."



Nach dem Wechsel schonte Sigurðsson einige Stammkräfte wie Kapitän Uwe Gensheimer, der wieder alle Siebenmeter sicher verwandelte, und Patrick Groetzki. Der Vorsprung des DHB-Teams wuchs dennoch stetig an. Nächster Gegner ist bereits an diesem Mittwoch das Team aus Belarus, ehe es am Freitag gegen den punktgleichen EM-Dritten Kroatien um den Gruppensieg geht.