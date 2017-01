Schon vor dem Start fasste Armel Le Cléac’h seine Ambitionen in einem Satz zusammen: "Alles andere als ein Sieg wäre für mich eine Niederlage." Kein Skipper der Vendée Globe startete mit größeren Druck in die Einman-Umsegelung der Erde und keinem anderen gelang es, diesen auch auszuhalten. Am Donnerstag um 16:38 Uhr segelte Le Cléac‘h als erster über die Ziellinie in Les Sables D’Olonne.

In vierundsiebzig Tagen, drei Stunden, fünfunddreißig Minuten und sechsundvierzig Sekunden segelte er einmal um die Welt. Es ist ein neuer Rekord, nie zuvor war jemand schneller alleine die 27.000 Seemeilen gesegelt. Der Sieger des vergangenen Rennens, François Gabart, hatte 2012 das Rennen in achtundsiebzig Tagen und zwei Stunden gewonnen. Le Cleac’h war fast vier Tage schneller.



150 Meilen vor dem Ziel fällt die Entscheidung

"Ich hab’s eher mit Taten und Erfolgen, als mit Worten, die Misserfolge schönreden sollen!", sagte der Sieger und weinte. Als er in den französischen Hafen einfuhr, in dem das Rennen Anfang November begonnen hatte, lächelte er, riss die Arme hoch, und küsste dann das Deck seines Bootes. Hunderttausende jubelten ihm zu, als sein Boot zum Anleger geschleppt wurde.



Das Rennen war bis zur letzten Wende nicht entschieden. 150 Meilen vor dem Ziel, kurz bevor die Segler in den Ärmelkanal einfuhren, lagen Le Cléac’h und sein schärfster Konkurrent, der Engländer Alex Thomson, noch eng beisammen. Sie jagten sich in einem atemberaubenden Duell um die Welt. Erst am Mittwochabend, als nach der abschließenden Wende der Wind wieder Wind von Backbord kam, musste sich Thomson endgültig geschlagen geben. Wegen des fehlenden Steuerbord-Foils, einem Spezialflügel, der bei diesem Rennen zum ersten Mal zum Einsatz kam, bei Thomson aber bei einer Kollision an seinem Boot schon zu Beginn des Rennens abbrach und wegen gravierender Probleme mit dem Autopiloten, konnte der Engländer keinen Druck mehr aufbauen. "Ich kann Armel nicht mehr einholen", sagte er kurz vor der Wende und gestand damit seine Niederlage ein. Als Le Cléac’h die Ziellinie überquerte, lag Thomson 100 Meilen zurück, am Donnerstagmorgen fuhr er in den Hafen ein.



Thomson hatte die Chance, als erster Nicht-Franzose das Rennen zu gewinnen. Sein Kampf mit Le Cléac’h wird in die Geschichte des Regattasports eingehen."The boat is on fire!", brüllte er noch am Anfang der Woche in die Bordkamera, als er zeitweise mit mehr als 30 Knoten Speed in den Azoren die Wellen surfte. Es war eine klare Ansage an den Leader Le Cléac‘h. Dann schenkte Thomson der Segelwelt einen neuen Meilenrekord: 536,81 Meilen in 24 Stunden. Seemeile für Seemeile verkürzte er seinen Rückstand, und zwei Tage später etablierte sich vor Les Sables ein Hoch, dessen Variablen sich kaum berechnen ließen. Die Spannung stieg.

Noch nie holte jemand diesen Rückstand wieder auf

Le Cléac'h sagte: "Eigentlich ist bei mir alles gut, wenn da nicht die flaue Wetterprognose wäre und das verdammte Stück Roastbeef in meinem Nacken säße." Seinen englischen Rivalen nennt er gerne "Roastbeef-Rakete".

Der Thriller zeichnete sich schon während der Pazifik-Passage ab. Dort hatte Thomson keine taktischen Optionen, denn für ihn waren die Bedingungen im Südpazifik wegen des fehlenden Foils deutlich schwieriger als für Le Cléac’h. Der Vorsprung von Le Cléac’h wuchs auf fast 800 Seemeilen. Es schien das Ende aller Siegträume zu sein, bislang konnte noch nie jemand 800 Meilen aufholen.

Doch seit dem Kap Hoorn an der Südspitze von Südamerika war der Franzose der Gejagte. Segelexperten gerieten über ihre Prognosen ein weiteres Mal ins Grübeln, weil der Vorsprung in wenigen Tagen auf 73 Meilen geschrumpft war. Fortan duellierten sich die beiden Führenden gnadenlos. Am Kap Hoorn feiert Thomson sein Combeack, als er bei 30 Knoten Wind von der Backbordseite mit einem seiner verbliebenen Foiler wieder in Schlagdistanz kam.



Doch der Meilenverlust für den Franzosen verstärkte sich dramatisch. Für eine kurze Zeit trennten die Kontrahenten nur noch 28 Meilen. Das schwarze Boot von Thomson war phasenweise doppelt so schnell als das blaue des Franzosen. Es sah so aus, als würde sich das britisch-französische Duell spätestens zum Jahreswechsel endgültig entscheiden. Die Segelwelt erwartete noch vor den Doldrums, dem windschwachen Gebiet am Äquator, ein Überholmanöver Thomsons, das das Rennen entschieden hätte.