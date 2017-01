Ein gängiges Ritual vor dem Beginn einer Fußballweltmeisterschaft war es bislang, die Wohnzimmerwand mit einem WM-Spielplan zu tapezieren. Der bestimmte an vielen Orten den Lebensrhythmus der nächsten vier Wochen und war einigermaßen handlich: Es gab 8 Gruppen, 32 Teams, 4 Wochen Turnier. Ein Plan von der Größe eines Familienfotos.

Nun wird sich daran einiges ändern, der Spielplan breitet sich aus. Die Fifa hat am Dienstag beschlossen, die WM statt wie bisher mit 32 Teams ab 2026 mit 48 Mannschaften auszutragen. Der Modus sieht 16 Dreiergruppen und eine K.o.-Runde vor. Deutschland in WM-Gruppe P, das ist realistisch geworden. Der Spielplan wird zum Panormagemälde.

Die Fifa stockt das Turnier auf, was denn sonst? Als João Havelange 1974 neuer Präsident wurde, war es eine seiner ersten Handlungen, 24 statt nur 16 Nationen antreten zu lassen. Er hatte Wahlversprechen einzulösen. Als er spürte, dass der junge Sepp Blatter ihn 1994 wegputschen wollte, erhöhte er das Starterfeld noch mal auf 32 Länder. Seine Macht war für weitere vier Jahre gesichert. Seit 2016 ist Gianni Infantino neuer Fifa-Präsident. Auch er versprach, noch mehr Ländern Zugang zu gewähren. Ein Verband, eine Stimme, Deutschland auf Augenhöhe mit den Turks und Caicosinseln, so tickt die Fifa. Eine WM aufzublasen ist unter Fifa-Präsidenten ein bewährtes Wahlkampfmittel, vielleicht sogar das beste.

Die Reform kommt deshalb nicht überraschend, und so viel ändert sich ja auch nicht. Zumindest für die einzelnen Teams. Wie schon im alten Modus wird der Weltmeister 7 Spiele in 32 Tagen gemacht haben. Auch die Zahl der benötigten Stadien soll gleich bleiben, obwohl es mehr Spiele (80 statt 64) geben wird. Auffangen könnte das die Fifa, indem sie Anstoßzeiten über den Tag verteilt. Das hätte den Nebeneffekt, Spiele in verschiedene Zeitzonen TV-gerecht zu platzieren. Den Fußball zu globalisieren und dabei immer weiter auszupressen, das kann die Fifa.

Und auch wenn die Aufstockung vor allem finanzielle Gründe hat, schafft die Fifa ein bisschen interkontinentale Gerechtigkeit. 2014 stellten Europa und Südamerika 19 der 32 Teilnehmer. Das ist, gemessen an der Erdbevölkerung, nicht fair. Die neue Reform wird vor allem afrikanischen und asiatischen Ländern die Teilnahme an der WM erleichtern. Und fanden alle im Sommer die Isländer nicht auch so herrlich aufmüpfig?

So nervig!

Man müsste diese Reform also nicht schlimm finden, hätte es nicht erst im Sommer 2016 die Warnung gegeben. Als die Uefa die Europameisterschaft aus den gleichen Wahlkampfgründen aufstockte. Denn Island überraschte zwar, doch der Fußball, den sie spielten, war grauenvoll. Das Niveau der EM war niedrig wie nie zuvor. Man sah langweilige Partien überspielter Profis. So nervig.



Der Fußball hatte überreizt. Er setzte damit ein wertvolles Gut aufs Spiel: Die Gunst des Publikums, das, so schien es im Sommer zu sein, registrierte, dass ein Überangebot das Spiel erdrückt. Wenden sich die Fans ab, platzt die Blase.

Hat die Fifa daraus gelernt? Es scheint nicht so zu sein. Wie man das Vorrundenspiel Saudi-Arabien gegen Sambia außerhalb der beiden Länder vermarkten kann, wird der Fifa auch in den kommenden neun Jahren bis zum Eröffnungsspiel der WM 2026 nicht einfallen.

Die beiden einwohnerstärksten Länder der Welt, China und Indien, könnten vom neuen Modus profitieren und sich qualifizieren. Auch wenn man es sich gut vorstellen kann, wie in der Fifa-Zentrale bei dieser Vorstellung die von der Marketingkalkulation wunden Hände gerieben werden: Die Neulinge bleiben Außenseiter, denen ein frühes Vorrundenaus bevorsteht.



© ZEIT ONLINE Fabian Scheler Redakteur im Ressort Sport, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Entwertet wurden mit der Entscheidung außerdem die WM-Qualifikation, weil es schwieriger sein wird, nicht dabei zu sein, und die Vorrunde. Zwei von drei Teams jeder Vorrundengruppe ziehen in die K.o.-Spiele ein. Mehr Pokal, weniger Turnier.

Es gibt noch mehr Fragen zu diesem Turnier, alle kratzen am Selbstverständnis des Fußballfans: Wird das Unentschieden in der Gruppenphase abgeschafft, um Punktgleichheit zu vermeiden? Sind vier Spiele pro Tag für den Zuschauer nicht zu happig? Und wie will man vermeiden, dass in Dreiergruppen die Spielabsprachen gedeihen? "Wir haben noch Jahre, um darüber nachzudenken", sagte Gianni Infantino am Dienstag. Es scheint, als habe die Fifa ein Turnier neu erschaffen, von dem sie selber noch nicht viel Ahnung hat.