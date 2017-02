Wer spielte wie gegen wen?

FC Augsburg – Bayer Leverkusen 1:3

Hertha BSC – FC Bayern München 1:1

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 3:0

TSG Hoffenheim – SV Darmstadt 98 2:0

Eintracht Frankfurt – FC Ingolstadt 0:2

FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen 0:2

Hamburger SV – SC Freiburg 2:2

Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig 1:2

1. FC Köln – FC Schalke 04 1:1





Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Frankfurt gegen Ingolstadt, wenn sie Kickboxen mögen. Der Frankfurter David Abraham und der Ingolstädter Mathew Leckie probierten sich im Kampsport und traktierten die Oberkörper ihrer Gegenspieler mit Fußschlägen. Das sorgte für blaue Flecke unter den Opfern und für eine frühzeitige Dusche bei den Tätern. Der Schiedsrichter Guido Winkmann kannte kein Erbarmen. Vielleicht weil es das Spiel mit ihm auch nicht allzu gut meinte. In einer rabaukigen Partie reihte sich eine schwierige Entscheidung an die nächste. Doch nur einmal lag Winkmann daneben: Dem Führungstor der Ingolstädter war eine Ecke vorausgegangen, die eigentlich ein Abstoß für die Eintracht war. Sonst sah das Schiedsrichtergespann vieles richtig. Das freute den neutralen Fußballfan. Dieser bestaunte ein Spiel mit vielen Torgelegenheiten und noch mehr Kuriositäten – zwei Platzverweise, zwei Elfmeter. Besonders der Auftritt von Makoto Hasebe gefiel, über den kann sich in ein paar Tagen noch so mancher Frankfurter beömmeln. Der Japaner erlitt am Elfmeterpunkt einen Anfall von Energie Cottbus. Zunächst schoss er lasch dem Torhüter an den Arm, dann knallte er, als wollte er zeigen, dass er auch hart schießen kann, den Abpraller an die Unterlatte des leeren Tores. Es wäre das 1:1 gewesen.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Dortmund gegen Wolfsburg. Die Stille der leergesperrten Südtribüne trübte den Spieltag. Es war so still, man hatte fast das Gefühl, man wäre in München. Allein das war ein Grund, das lockere 3:0 von Dortmund zu verschlafen. Den anderen lieferten die Wolfsburger Gäste, die den Rasen offenbar schon todmüde betraten. Dabei müssten sie eigentlich von Heimspielen Stille gewohnt sein. Doch von Beginn an agierten nur die Dortmunder. Als Wolfsburgs Abwehrspieler Jeffrey Bruma die Auswärtsambitionen seiner Mannschaft mit seinem ulkigen Eigentor köpfte, verkrochen sich die Norddeutschen endgültig unter der Bettdecke. Die beste Leistung des Abstiegskandidaten: Die Mimik des Pechvogels Bruma nach seinem Malheur. Der Holländer schaute so deprimiert wie ein verirrter Tourist auf einer Sightseeingtour durch Wolfsburg. Und die Dortmunder stellten sich beim Toreschießen erneut meist blöd an. Spaß machte das niemanden.

Wer stand im Blickpunkt?

Der Bayern-Bonus, diesmal unter der Zahlenkombination 90+6. In Berlin geschah das Übliche: Der Rekordmeister hatte ganz spät ganz viel Glück. Zuvor hatten die Münchner echte Probleme gehabt. Sie schrumpften nach der 5:1-Sause gegen Arsenal auf ihre Normalgröße und wurden von Hertha BSC in Nöte gebracht. Nach einem strittigen Freistoß gingen die Berliner sogar in Führung, 21 Minuten waren gespielt. Das 1:0 hielt lange, genau 75 Minuten. Kurz vor dem Schlusspfiff passierte dann das, was passieren musste: Robert Lewandowski traf nach Ablauf der Nachspielzeit per Abstauber. Danach wurde gestritten, vor allem auf dem Platz, wo Herthas ausgewechselter Torschütze Vedad Ibišević auf den Platz zurückstürmte und eine Rauferei mit dem doppelt so breiten Manuel Neuer wagte. Liegen die Bayern zurück, darf ein Bundesligaspiel auch mal etwas länger dauern. Nicht dass es noch spannend wird in der Tabelle. So gesehen kann man froh sein, dass sie schon nach 95:59 Minuten trafen, manche Zuschauer wollten ja am Sonntag in die Kirche.

Dass fünfzehn Sekunden nach Ablauf der Nachspielzeit noch ein Freistoß gepfiffen und dann auch ausgeführt werden kann, verstehen wohl selbst die Berliner, wenn sich die Adern in den nächsten Tagen wieder unter die Haut verzogen haben. Dass es überhaupt fünf Minuten Nachspielzeit gab, wird jedoch allen Beteiligten nachhängen. Auch weil nachgerechnet wurde. 63 Minuten Nettospielzeit hatten die Bayern, um die Niederlage im Olympiastadion abzuwehren. Das ist Bundesliga-Durchschnitt und verlangt zwei bis drei, fast nie fünf Extraspielminuten, zumal in der zweiten Halbzeit kein Tor fiel. Vielleicht sollten Peter Altmaier (CDU) und Martin Schulz (SPD) nicht nur die Gehälter der Manager und Fußballprofis begrenzen, sondern auch die Spieldauer – oder gleich eine Niederlagenquote für die Bayern einführen.

Zur Strafe für alle Bayern-Fans gibt’s das hier: