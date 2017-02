Wer spielt wann gegen wen?

VfL Wolfsburg – Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayern München – Hamburger SV

Bayer Leverkusen – Mainz 05

SV Darmstadt 98 – FC Augsburg

SC Freiburg – Borussia Dortmund

RB Leipzig – 1. FC Köln (alle Samstag, 15.30 Uhr)

Hertha BSC – Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

FC Ingolstadt – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Wolfsburg gegen Bremen, außer Bayern und Dortmund die beiden einzigen Bundesligavereine, die im vergangenen Dritteljahrhundert Deutscher Meister wurden. Allerdings steht der Titelträger von 2009 aktuell auf Rang 14, der von 2004 auf 16. Heikel. Die Saison nähert sich der heißen Phase, das Abstiegsgespenst hockt vielen im Nacken und schaut auf sie mit seiner schwarzen Stirn voll Wut. Werder ist wie zuletzt häufig in den südlichen Regionen der Tabelle. Der angeschlagene Alexander Nouri versucht sich am zweiten Auswärtssieg in Serie. Wolfsburg haben wir dort unten lange nicht mehr gesehen. Valérien Ismael, als Spieler mit Bremen damals Meister, als Trainer aber in Nürnberg gescheitert, trifft nicht nur auf seinen Ex-Verein, sondern offenbar auch auf die Zweifel der Geschäftsführung.



Die Abgasschummler von Volkswagen kürzen vermutlich bald die Mittel für die Fußballproduktion, der Ärger mit der amerikanischen Justiz und die Boni für die hochqualifizierten Manager sind kostspielig. Aber in die Zweite Liga wollen sie natürlich auch nicht, einen weiteren Trainerwechsel würden sie sich locker leisten. Bislang allerdings konnte Ismael gewinnen, wenn es eng wurde. Es geht also um etwas am Freitagabend: das Erstliga-Sein. Mit Bremen würden einige leiden, stiegen hingegen die Wölfe ab, würden sich die Proteste im Land sicher in Grenzen halten, ebenso wie die Wehmut der Fußballfans.



FC Bayern - Verfahren gegen Ancelotti eingestellt Der DFB das Verfahren gegen Ancelottis Mittelfinger-Geste eingestellt. Auflage ist eine Spende an die Sepp-Herberger-Stiftung. © Foto: Axel Schmidt/Reuters

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Die Bayernjustiz. Carlo Ancelotti kam gut weg. Der DFB stellte das Verfahren gegen ihn und seinen Mittelfinger ein, gab sich mit einer Spende von 5.000 Euro zufrieden. Und mit Ancelottis Rechtfertigung, er sei von Berliner Fans bespuckt worden. Ein Beweis war das übrigens nicht, bloß eine Aussage gegen Unbekannt. Wir wollen hier nicht Law and Order predigen, aber gegen andere ist der DFB strenger gewesen. Emir Spahić zum Beispiel musste für den Stinky mal 15.000 Euro Strafe zahlen. Pep Guardiola, als er noch bei Bayern war, fasste der DFB ganz zart an, er durfte sogar ungestraft die Assistentin betatschen. Auf dem Platz läuft das nicht anders. Beispiele aus dieser Saison: Schalke, Leverkusen und Ingolstadt hätten Elfmeter gegen die Bayern kriegen müssen, Martínez, Ribéry, Hummels und Robben vom Platz fliegen dürfen. In Berlin gab es für die Roten nach deutschen Standards rekordverdächtige fünf Minuten Zuschlag nach einer torlosen Halbzeit. So gut wie nie läuft es umgekehrt, nach Entscheidungen ähnlichen Ausmaßes zu Lasten der Bayern kann man lange im Archiv suchen, zumindest in der Bundesliga. Da findet man stattdessen Thomas Helmers Phantomtor, ohne das die Bayern 1994 wohl nicht Meister geworden wären.



Der Bayern-Bonus sei eine Verschwörungstheorie, sagen oft die, die das Offensichtliche bestreiten, den Elefanten im Raum nicht sehen wollen. Dabei braucht es keine Verschwörung, um das Phänomen zu erklären. Schiris sind bloß Menschen, sie erkennen Macht und Hierarchien. Einem Nationalspieler bringen sie mehr Respekt entgegen als einem popeligen Bundesligakicker, nicht alle Schiris und nicht jederzeit, schon gar nicht mit Absicht. Aber eben ab und an. Den Bayern-Bonus gibts übrigens nicht nur für Bayern (in anderen Ländern ist er sogar ausgeprägter), er hat im Prinzip nichts mit dem Verein zu tun. Man braucht zum Beispiel auch Mumm, vor der vollen Südtribüne einen Elfer gegen Dortmund zu pfeifen. Das geben Bundesligaschiedsrichter in ehrlichen Minuten und vertrauter Runde zu.



Wer steht im Blickpunkt?

Lars Stindl. Der schoss am Donnerstag drei Tore gegen den AC Florenz, seine Gladbacher gewannen 4:2 und zogen ins Achtelfinale der Europa League ein. Zuletzt schaffte Gladbach diese Runde in einem europäischen Wettbewerb vor dreißig Jahren. Die Protagonisten damals hießen Uwe Rahn, Ewald Lienen und Uwe Kamps. Gestern hießen sie: Stindl, Stindl und Stindl. Dabei nahm dessen Karriere erst auf dem zweiten Bildungsweg so richtig Fahrt auf. Lange blieb er Hannover treu, verbrachte seine Zeit im Abstiegskampf statt im Europacup, und wurde im Mittelfeld hin- und hergeschoben. Seit seinem Wechsel nach Gladbach stürmt und trifft er. Sein Dreierpack wurde dadurch erschwert, dass – Achtung, Geografie-Einführungskurs –, Florenz in Italien liegt, Gladbach das Hinspiel verlor und auch gestern früh 0:2 zurücklag. Im Fußball gibt es keine größere Aufgaben, als einen Rückstand gegen ein italienisches Team aufzuholen. Am Samstag müssen die Gladbacher in Ingolstadt antreten. Ob Stindl auch die Ingolstädter stindlig spielt?