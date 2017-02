Wer spielte wie gegen wen?

FC Bayern München – FC Arsenal 5:1 (1:1)

Real Madrid – SSC Neapel 3:1 (1:1)

Erwischten die Bayern einen Sahnetag?

Das kann man wohl sagen. In der Bundesliga und im Pokal hatten sie zuletzt einen eher halbmotivierten Eindruck hinterlassen. Doch wie schon im Spitzenspiel gegen Leipzig im Dezember haben sie unter Carlo Ancelotti offenbar die Fähigkeit entwickelt, sich zu steigern, wenns drauf ankommt. Von Beginn an belagerten sie Arsenals Spielhälfte. In den Strafraum drangen sie zwar zunächst selten, aber das war auch gar nicht nötig. Es gibt ja noch Arjen Robben, der kann es auch aus der Ferne. Nach dem überraschenden wie -flüssigen Ausgleich gab es einen Wackelkontakt im Spiel der Bayern. Doch in der zweiten Halbzeit erniedrigten sie Arsenal, zertraten den Gegner in zehn Minuten. Die Bayern schossen zum einen die Tore auf die Old-School-Art, Fernschuss, Flügelspiel, Kopfball. Zum anderen war da das 3:1. Robert Lewandowski ließ einen Pass mit dem Rücken zum Tor über seine Hacke durchgleiten und Thiago kam frei zum Schuss. Es war ein Tor, das München zum Strahlen brachte.

Wer waren die Besten?

Xabi Alonso bewies wieder Köpfchen. Philipp Lahm setzte zum Endspurt seiner Karriere an und stieß zur Grundline, von wo aus er die Flanke zum 2:1 schlug. Vor allem nutzte Thiago die Freiräume, die der Gegner ihm ließ. Dribblings, Pässe, zwei Tore. Es war sein Abend. Man muss aber auch sagen, dass der FC Arsenal, der Club Nick Hornbys, ordentlich mitgeholfen hat.



Was war los mit Arsenal?

Dasselbe wie immer im Februar. Ausscheiden, sogar schon im Hinspiel. Und jährlich grüßt das Achtelfinale. Wie schrieb unser Kolumnist Wolfram Eilenberger vor dem Spiel: "Die Vorstellung, Bayern könnte gegen Arsenal ausscheiden, ist in der Ära Wenger absurd." Arsenals Verteidigung erntete dank ihrer hilflosen Versuche, die Bayern vom Tor fernzuhalten, den Hohn der Fans, vor allem, nachdem der Abwehrchef Laurent Koscielny kurz nach dem Seitenwechsel verletzt raus musste. Das Mittelfeld war lethargisch und löchrig, der Sturm launisch und lustlos. Man konnte Arsenal kaum von Werder unterscheid … nein, da würde man den Bremern unrecht tun.



Eigentlich sprach alles über das 0:4 Barcelonas in Paris ein Tag zuvor, doch nun ist das Thema Arsène Wenger. Ein höflicher, einst sehr beliebter Trainer, zieht er inzwischen die Wut der Fans auf sich. Dabei könnte man Mitleid mit ihm haben. In der zweiten Halbzeit schaute er wie ein verwundetes Reh. Andererseits kann man es ja auch so sehen: Wenger hat Jahre dafür gebraucht, endlich spielt sein Team wie Barca.

Arsenal trying to fit in the champions league pic.twitter.com/QCcYXEvNbA — The Usual Suspect (@Jude_Mugabi) February 15, 2017





Wie schlugen sich die deutschen Weltmeister von Arsenal?

Shkodran Mustafi konnte einige Zweikämpfe am Boden gewinnen, doch Lewandowskis Flughöhe, als der zum 2:1 einköpfte, erreichte er nicht. Und sein Spielaufbau war Aua. Mesut Özil zeigte die typische Leistung, wenn es für Arsenal um die Wurst geht. Ihm schadet Wengers Laisser-faire-Stil besonders. Am besten gefiel noch Per Mertesacker.





Was war sonst noch wichtig?

Die Endphase konnten zwei Bayern noch nutzen, um die Reset-Taste zu drücken. Thomas Müller traf in seinen fünf Minuten öfter als in den letzten Monaten und hofft auf Fortsetzung. Philipp Lahm holte sich eine Gelbe Karte und darf seine Sperre im bedeutungslosen Rückspiel absitzen. Und die Bayernfans mussten sich wundern, dass auch Elfmeter gegen ihr Team möglich sind.

Wie lief das andere Spiel?

Der Titelverteidiger Real ging gegen Neapel in Rückstand durch einen Schuss aus mehr als dreißig Metern Entfernung. Als das Ergebnis im Münchner Stadion gemeldet wurde, jubelten die Bayernfans. Doch die Italiener waren zu untätig, um Madrid weiter zu bedrängen. 3:1 hieß es am Ende, das 2:1 schoss der unterarmtätowierte Toni Kroos.