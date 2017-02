Wer spielte wie gegen wen?

Hamburger SV – Bayer Leverkusen 1:0

FC Bayern München – FC Schalke 04 1:1

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg 3:0

Hertha BSC – FC Ingolstadt 1:0

1. FC Köln – VfL Wolfsburg 1:0

TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05 4:0

Borussia Dortmund – RB Leipzig 1:0

FC Augsburg – SV Werder Bremen 3:2

Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98 2:0

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Leipzig. "Ein 4:0, verkleidet als 1:0", sagte Thomas Tuchel sprachgewandt nach dem Spiel. Tuchel selbst verkleidete sich als Jürgen Klopp. So emotional sah man ihn selten. Normalerweise wirkt gegen ihn Commander Spock wie ein Nervenbündel. Diesmal sprang er beim Torjubel schreiend auf den Platz, peitschte das Volk auf. Später fiel er durch abfällige Gesten Richtung Leipziger Bank auf. Es war eine Mischung aus Ursachen. Zum einen die Konflikte innerhalb des Vereins, zum anderen die neue Konkurrenz, von der er sich überflügeln lassen musste. Der BVB hat den Aufsteiger in der Tabelle weit weg ziehen lassen, daran ändert auch der Sieg nicht viel.

Das Duell war vor allem ein großer Kampf. Der Einsatz war groß wie die Mängelliste lang. Nur rund zwei von drei Pässen kamen beim Mitspieler an, bei den Leipzigern noch nicht mal. Das sind eigentlich Werte von Absteigern. Der BVB, der ja eine spielbestimmende Mannschaft sein will, zeigte, dass er am besten noch immer den Kloppschen Konter beherrscht. Marco Reus et al. hätten den Leipzigern locker ein zweites München bescheren können. Die Leipziger mussten zwar auf einige Stammspieler verzichten. Wieder mal überraschte der vielleicht ja sogar gewollte Verzicht auf Präzision, der Ball wird oft nur ungefähr in die Richtung des Stürmers geschlagen. Und die hochgelobte Defensive sah beim Tor des Tages sehr durchschnittlich aus. Die komplette Abwehr (Compper, Orban und Bernardo) leistete sich falsche, zu riskante Laufwege.

Sicher tut der Sieg dem BVB auch ein bisschen weh. Sieg gegen Bayern, Sieg gegen Leipzig, in der Champions League vor Real Madrid – es wäre mehr drin gewesen in dieser Saison für die Borussia, wenn sie die Punkte nicht gegen Ingolstadt, Mainz, Augsburg und Leverkusen oder wie die Kleinen alle heißen hätte liegen lassen. Doch wenigstens hatten die Borussen am Samstag das gute Gefühl, der eigentliche Kronprinz der Bayern zu sein.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hamburg gegen Leverkusen und Berlin gegen Ingolstadt. Wem diese Spiele gefallen haben, der dürfte auch Geschmack an der US-Politik finden. Schön, für den HSV zählen keine B-Noten, sondern allein die Punkte. Die sicherte der gefeierte Neue Kyriakos Papadopoulos, der Verteidiger mit der Nummer 9, der von Leverkusen ausgeliehen ist, mit einem Kullerkopfball. Mancher Hamburger kam trotz dieses zähen Gekickes ins Schwärmen. René Adler sagte: "Wenn wir weiter so auftreten, können wir ganz schnell da unten rauskommen." In der Mopo las man: "Das war die Auferstehung des Dinos." Gedanken sollte sich auf der Verlierer machen. Es war bereits die neunte Saisonniederlage für das Team von Roger Schmidt. Für ihn sind die Abstiegsränge nun genauso weit entfernt wie die Europacupplätze. Dort steht die Hertha, ihr genügte gegen den Abstiegskandidaten aus Oberbayern ein einziger guter Angriff für den ersten Sieg in diesem Jahr. Und wenn sie mal vor dem Tor auftauchten, kickten beide Teams den Ball über das Tor. Missverständnis, meine Herren, diese Disziplin war erst Sonntagnacht gefragt. Ob nach dieser Performance beim nächsten Heimspiel mehr als 33.000 Zuschauer ins Olympiastadion kommen, wie dieses Mal, ist fraglich.

Wer stand im Blickpunkt?

Holger Badstuber. In diesen Zeiten, in denen der Hass regiert, tut es gut, wenn einem Liebe zuteil wird. Der Nationalspieler, der über die Vereinsgrenzen hinaus Sympathien genießt, wurde am Samstag von beiden Lagern gefeiert. Die Schalker freuten sich über einen guten Verteidiger, bei den Bayern-Fans hat Badstuber als echter Bayer und verdienter Spieler natürlich ohnehin einen Stein im Brett. Er ist ja ohnehin nur an die Königsblauen ausgeliehen. Nach x Verletzungen gab er am Samstag sein x-tes Comeback, und das im Stadion Fröttmaning, wo er sechzig Minuten souverän verteidigte. Man muss aber auch anfügen: Zurzeit ist das nicht so schwer gegen die Bayern. Sie sind einfach ein bisschen oder auch zwei oder drei Bisschen schlechter als in den letzten Jahren, das 3:0 gegen Leipzig im Dezember hat das nur maskiert.

Ihre Angriffe erstarrten auch gegen die krisengeplagten Schalker oft im Quergeschiebe. Das einzige Tor kam eher zufällig zustande, weil der Ball von Badstuber zu Robben zurückprallte. Selbst Manuel Neuer sah beim Freistoß von Naldo wie ein 30-jähriger Tormann aus (der er ja auch ist). Es ist nur scheinbar kurios: Die Bayern haben ihren Vorsprung auf den einzigen Konkurrenten, Red Bull, um einen Punkt ausgebaut und machen sich dennoch große Sorgen. Trainer Carlo Ancelotti sagt, er vermisse in seiner Mannschaft "Opferbereitschaft". Philipp Lahm, der 15 Minuten vor Ende eingewechselt wurde und immerhin zum Schlussspurt beitrug, sagte deutlich wie selten: "Die Mannschaft muss sich bewusst sein, dass es so, wie wir die letzten drei Spiele agiert haben, in den nächsten Wochen nicht gehen kann. Sonst sind wir ganz schnell in mehreren Wettbewerben raus." Der Maßstab der erfolgsverwöhnten Mannschaft ist natürlich nicht die Bundesliga, sondern die Champions League.