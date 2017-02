Wer spielt wann gegen wen?

Hamburger SV – Bayer Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Bayern München – FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg

Hertha BSC – FC Ingolstadt

1. FC Köln – VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05

Borussia Dortmund – RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

FC Augsburg – Werder Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt (Sonntag 17.30 Uhr)



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Leipzig. Vor der Saison prophezeite der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, dass einer der großen Bundesligaclubs bald einen Europacup-Startplatz an Leipzig verlieren werde. War das Pessimismus oder schon Selbstironie? Leipzig liegt elf Punkte vor dem BVB. Gerade hatten sich die Borussen wieder daran gewöhnt, hinter den Bayern zu landen, trampeln die Bullen aus Leipzig über das Ruhrgebiet. Schneller, als es dem BVB lieb war, entwickelte sich dieses Duell zu einem der wenigen deutschen Spitzenspiele. Es ist noch kein neues Derby, aber Leipzig stichelt schon auf Erzrivalenniveau. Man sei nicht traurig, dass Tuchel nicht nach Leipzig gekommen sei, sagte der Leipziger Vorstandvorsitzende Oliver Mintzlaff. Wie sehr diese forschen Aufsteigerworte die Ehrgeizlinge Tuchel, Watzke und die echten Anhänger ärgern muss. Verliert der BVB, würde das sauweh tun.



Dann bleibt noch der Kampf um Rang drei, und auch das wird schwer genug. Im Dortmund bilden sich Lager in der Führungsriege, Stürmer Aubameyang flirtet öffentlich mit einem Wechsel, und der Rest der Truppe spielt wie beim 1:1 in Mainz höchstens eine Halbzeit lang Fußball. Dortmunds Spiele sind aufregend und schwer zu berechnen, die Jugendtruppe ist in der Pubertät. Die kapitalistisch-kühl geführten Leipziger halten sich damit nicht auf. Ihr Fußball ist ästhetisch Geschmackssache, aber erfolgreich. Im Westfalenstadion, wo zu echter Liebe aufgerufen wird, könnte es bei diesem Duell ungemütlich werden, die Borussen planen den Schalker Empfang: Bierduschen, Pfiffe und Beleidigungen. Verpassen Sie dieses Spiel wirklich nicht, es könnte das vorletzte interessante dieser Saison sein. Die Bayern treffen erst im Mai wieder auf Leipzig, die Spiele dazwischen verhalten sich wie die Vorrunde einer WM oder EM: notwendig, aber mäßig aufregend.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Schalke gegen Bayern. Noch vor Kurzem hätte man diese Partie natürlich an einem Samstagabend angesetzt, ach was, man hätte eine eigene Uhrzeit für den Kulturkampf der Malocher gegen die eitlen Bajuwaren eingerichtet. Doch dieses Mal ist nicht viel zu erwarten. Der Schalker Ruhrpottstolz verglüht derzeit wie ein Kohlestück. Den vorläufigen Tiefpunkt lieferte S04 am Freitag. Bei der 0:1-Niederlage gegen Frankfurt rannte Schalke vergeblich auf das Eintracht-Tor. Wobei das mit dem Rennen so eine Sache ist, man sollte schon die richtige Richtung kennen. Schalke aber spielte kick and rush, vergaß aber das rush. Im Hinspiel gegen die Bayern hielten die Schalker wenigstens 70 Minuten gut mit. Und hätte Huntelaar beim Stand von 0:0 nicht die Latte getroffen, Sie wissen schon. Am Ende gewannen die Bayern 2:0. Acht Neuzugänge kamen vor der Saison zu Schalke, drei weitere in der Winterpause. Ein Team hat sich daraus noch nicht gebildet. Dabei kann es gegen die Bayern so leicht sein, wie Bremen in der vergangenen Woche zeigte: Ein Tor, und sie werden hibbeliger als eine Kitagruppe vor der Fahrt in die Zeche Hugo.



Wer steht im Blickpunkt?

Eintracht Frankfurt. Aus der launigen Diva ist in kurzer Zeit ein guter Bundesligist geworden, das Motto: Eintracht statt Zwietracht. Aus Frankfurter Sicht könnten die Vorzeichen vor dem Hessenderby gegen Darmstadt 98 kaum besser sein. Sportlich steht die Eintracht als Tabellendritter gut da: kompakt gegen den Ball, blitzschnell im Umschaltspiel nach Ballgewinn – das Team von Niko Kovač hat sich längst deutschlandweit Respekt verschafft.



Schön und gut, das Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann aber sorgt sich um wirklich wichtige Dinge: die Verhältnisse in Deutschland. Seine Rede bei der Mitgliederversammlung am Montag nahm Hellmann zum Anlass, die Zuhörer an die gesellschaftspolitische Verantwortung eines Verein von der Größe der Eintracht zu erinnern. Man dürfe sich in einer solchen Zeit nicht auf den Sport reduzieren und müsse sich klar gegen Rechtspopulisten im Allgemeinen und die AfD im Besonderen positionieren, forderte Hellmann: "Wir müssen uns zur Wehr setzen gegen eine gesellschaftspolitische Entwicklung, die uns nachhaltig schadet."



Und dann drehten die Hessen noch diesen Clip: