Einen Tag nach der Viermonatssperre gegen Hakan Çalhanoğlu hat Bayer 04 Leverkusen in Hamburg verloren. In einem hektischen Bundesligaspiel holte der HSV mit dem 1:0 (0:0) am Freitagabend die ersten Punkte im Jahr 2017. Ausgerechnet der von Leverkusen ausgeliehene Kyriakos Papadopoulos entschied das Spiel mit seinem Tor in der 76. Minute. Das Team von Trainer Markus Gisdol steht durch den Erfolg mit 16 Punkten vorerst wieder auf dem Relegationsrang 16.

Leverkusen stagniert mit 24 Zählern auf dem neunten Platz. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt – vor allem die Offensivspieler – konnte vor 45.653 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadium nicht überzeugen. In der ersten Halbzeit wirkte auch der HSV zerfahren und spielte strukturlos, ging dafür aber entschlossen in die Zweikämpfe. Bis zur Pause gab es auf beiden Seiten keine Torchance.

Danach änderte sich das in der 73. Sekunder der zweiten Halbzeit, als Bobby Wood aufs Leverkusener Tor schoss, aber nur die Latte traf. Bayer versuchte zwar auch in der folgenden Phase, das Spiel zu kontrollieren. Doch der HSV wurde stärker und schließlich köpfte der an die Hamburger ausgeliehene Papadopoulos nach einer Flanke zum Siegtor ein. Das mögliche 1.000. Heimgegentor der Hamburger in der Bundesliga fiel nicht mehr.