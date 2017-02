FC Augsburg hat das Spiel gegen Bayer Leverkusen mit 1:3 (0:2) gewonnen. Von Beginn an waren die Gäste aus Leverkusen das bessere Team. Sie begannen die Partie selbstbewusst, schnell und ballsicher. Nach 23. Minuten traf Karim Bellarabi zum 1:0 aus Leverkusener Sicht. Er erzielte damit das 50.000 Tor in der Geschichte der Bundesliga.



Im Anschluss kontrollierte Leverkusen die Partie vollständig und kam durch Chicarito in der 40. Minute zum zweiten Treffer. Mit 0:2 Rückstand für die Augsburger ging es in die Pause. Nach der Halbzeit war Augsburg stärker und Dominik Kohr verkürzte in der 60. Minute auf 1:2. Nur fünf Minuten später schoss Chicarito sein zweites Tor für Leverkusen und sorgte so für den verdienten 1:3 Endstand.