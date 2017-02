Trotz vieler Chancen hat der VfL Wolfsburg im Freitagsspiel gegen Werder Bremen mit 1:2 (1:2) unterlegen. Werder macht durch die drei Punkte Boden im Abstiegskampf gut und liegt nun in der Tabelle als 15. direkt hinter den punktgleichen Wolfsburgern.



Das Spiel nahm schnell Fahrt auf, allein in den ersten 20 Minuten fielen drei Treffer. Die Bremer machten aus ihren ersten zwei Chancen gleich zwei Tore. Zweimal im Mittelpunkt: Bremens Serge Gnabry (10./18.).

Mit einem Linksschuss bezwang der 21-Jährige Wolfsburgs Keeper Diego Benaglio nach zehn Minuten zum ersten mal. Er hatte dabei Glück, dass Verteidiger Ricardo Rodriguez den Ball unhaltbar abfälschte. Acht Minuten später profitierte Gnabry nach einem Eckball von einer Kopfballverlängerung seines Teamkollegen Lamine Sané, der den Ball an den zweiten Pfosten brachte. Gnabry nahm den Ball mit der Brust an und schoss ihn vorbei an Benaglio ins Tor.

Das 0:2 schien die Wolfsburger jedoch aufgeweckt zu haben. Anders als in der Anfangsphase, in der die Niedersachsen ohne den spät eingewechselten Nationalspieler Mario Gomez offensiv noch einiges vermissen ließen, machten sie Druck, erspielten sich Chancen – und kamen schnell zum Anschluss.

Knapp eine Minute nach dem zweiten Gegentor erzielte Mayoral für die Gastgeber nach einem von Daniel Didavi verlängerten Eckball den Anschlusstreffer. Es folgten viele Chancen für die Wolfsburger, allerdings ohne Torerfolg. Yunus Malli per Kopf (22.), Jakub Blaszczykowski per Volley (26.), Rodriguez per Freistoß (26.) – sie alle hätten für den schnellen Ausgleich sorgen können, verfehlten aber das Tor.

Dennoch setzten die Wolfsburg ihr Dauerpressing fort, die Gelegenheiten wurden sogar besser. Sowohl Didavi (36.) als auch Mayoral (40.) trafen bis zur Pause jeweils den Pfosten. Nach Wiederanpfiff versuchte es auch Luiz Gustavo (47.), kurz darauf unterlief Werder-Verteidiger Robert Bauer (51.) fast ein Eigentor. Auch in der Schlussphase versuchten es die Wolfsburger wieder und wieder – doch ein weiteres Tor gelang ihnen nicht.