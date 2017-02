Wer spielte wie gegen wen?

FSV Mainz 05 – FC Augsburg 2:0 (1:0)

FC Ingolstadt - FC Bayern München 0:2 (0:0)

SV Darmstadt 98 – Borussia Dortmund (2:1) (1:1)

RB Leipzig – Hamburger SV 0:3 (0:2)

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach (0:1)

FC Schalke 04 – Hertha BSC 2:0 (1.0)

VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

SC Freiburg – 1. FC Köln 2:1 (1:1)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Leverkusen gegen Frankfurt. Roger Schmidts Style ähnelt einem guten Drogentrip: Es gibt Höhen und Tiefen, der Rausch kann befreien oder böse enden. Zuletzt war es häufig gleich schlimm, mehrere Leverkusener Niederlagen brachten den Trainer in Bedrängnis. Ob das nun sein Endspiel sei, fragten die Journalisten vor dem Wochenende und Schmidt giftete zurück, ob sie ihn provozieren wollten. Sky meldete 40 Minuten vor dem Anpfiff sogar seinen Rauswurf und musste sich danach für diesen alternativen Fakt entschuldigen. Doch Schmidt gewann, sein Rezept schlug an.



Das 1:0 fiel, weil Leverkusens Kai Havertz mutig in vier Frankfurter hineinlief. Die blieben wie Bembelkrüge stehen, der Ball ping-pongte zu Chicharito und Leverkusen führte. Dann trat Phase zwei der Leverkusener Chaostheorie ein: Der Gegner bekam Chancen, das Publikum sollte sich um das Heimteam sorgen. Gaćinović und Hrogta aber vergaben. In der zweiten Hälfte fielen dann Roger-Schmidt-Tore. Es würde nicht wundern, wenn man die Entstehung des 2:0 als Kunstinstallation in einem Bayer-Vorstandsbüro anbringen würde. Brandt spielte den Ball von der linken Außenseite auf Kampl in die Mitte, der schlug eine Flanke auf rechts zu Bellarabi, der den Ball direkt in die Mitte legte, wo Chicharito seinen zweiten Treffer erzielte. Auch das 3:0 von Kevin Volland hatte ein atemraubendes Tempo, 89 von 100 Schmidt-Meilen.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Die der Bayernjäger. Das ist eine alte Bundesliga-Vokabel, die man sich näher anschauen muss: Sie setzt voraus, dass Clubs außerhalb von München lüstern genug sind, um dem Club aus München Paroli zu bieten. Im erfolgreichen Fall wird das mit einer Meisterschaft belohnt, die Älteren unter uns erinnern sich. Dieses Jahr ist diese Lust an der Revolte nicht zu erkennen, schon wieder. Die Ränge zwei bis sieben, Leipzig, Frankfurt, Dortmund, Hoffenheim, Hertha und Köln – alle verloren an diesem Wochenende. Gab es noch nie. Währenddessen schlug die Meisterschaftsuhr der Bayern in der 90. Minute gerade noch rechtzeitig an und die Bayern wandelten ein müdes 0:0 gegen Ingolstadt in ein 2:0. Bayerndusel könnte man sagen, noch so eine alte Vokabel. Doch selbst das Unentschieden hätte den Bayern geholfen. So sind die drei Punkte das Signal ans Münchner Rathaus, den Sekt für den Meisterschaftsempfang im Mai einzukaufen.

Der Konkurrenz schlackern die Knie. Dortmund musste sich, besonders bitter, vom Tabellenletzten aus Darmstadt vorführen lassen, wie man anständig verteidigt. Leipzig verlor erstmals zu Hause, da halfen nach den Angriffen der Vorwoche auch die vielen Liebesplakate nicht. In die Kategorie enttäuschte Liebe fiel Papadopoulos Torjubel, nachdem er das 1:0 für den HSV köpfte: Er baute sich vor der Leipziger Bank auf, die ihn im Winter nach Hamburg verliehen haben. Und Frankfurt wurde Opfer von Leverkusens Jagdfußball. Die Bayern sind wegen der sieben Punkte Vorsprung aber nicht unerreichbar. Unter Pep Guardiola wusste man, dass in einem Spiel wie gegen Ingolstadt noch Tore fallen würden, bei Carlo Ancelotti hofft man das nur noch.



Wer stand im Blickpunkt?

Walace, der Freiheitskämpfer aus dem Norden. Einst kämpfte William Wallace für schottische Unabhängigkeit, auch Hamburg spielte eine Rolle: Wallace versprach der Hansestadt freien Warenverkehr mit schottischen Häfen. Vor 700 Jahren war das, nun spricht Hamburg wieder über einen Walace. Wie alles brasilianische wird er niedlich Woll-Äss-Iiee ausgesprochen, kommt aus Porto Alegre und ist mit 21 Jahren eher der Typ Jungrevolutionär. Vor zwei Wochen landete er im eisigen Hamburger Winter. Sein Befreiungskampf begann unmittelbar. Zunächst war da die Sport Bild, einer der fiesesten Unterdrücker des 21. Jahrhunderts. Sie fragte in gewohnter, nicht-suggestiver, Manier: Hat der HSV den Falschen geholt? Tabellenkellerkälte in Hamburg, und ein 21-jähriger, immerhin Olympiasieger 2016, soll die geplagten Hamburger Fanseelen aufwärmen? Diese Zweifel hat er beim Sieg in Leipzig zerstreut. Der defensive Mittelfeldspieler gab dem HSV-Spiel ungeahnte Konturen, spielte kluge Pässe und köpfte sogar ein Tor. Es ist eine brasilianische, schöne Befreiung. Der HSV hat in seiner langen Geschichte schon gegen 53 Bundesligisten gewonnen. Einer fehlte noch, der Newcomer aus Leipzig. Zum mondänen HSV passt es, dass sie für dieses Etappenziel neun Millionen Euro nach Brasilien überweisen.