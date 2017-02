Wer spielt wann gegen wen?

Mainz 05 – FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

FC Ingolstadt – Bayern München

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach

SV Darmstadt – Borussia Dortmund

RasenBallsport Leipzig – Hamburger SV (alle Samstag, 15.30 Uhr)

Schalke 04 – Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr)

SC Freiburg – 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr)



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Leipzig gegen Hamburg. Für den HSV wollen wir mal ein ganz unironisches Lob loswerden. Er hat zuletzt gleich zwei Mal gut und leidenschaftlich gespielt. Erst Leverkusen geschlagen, dann Köln im Pokal. In der Winterpause gab es eine Auffrischung, und die scheint nun zu wirken. Die zwei Neuen in der Abwehr, Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos, sind harte, brauchbare Verteidiger. Der neue Brasilianer Walace könnte die Lösung für das zentrale Mittelfeld sein, die der Verein schon lange sucht. Die, die schon da waren, werden von ihnen offenbar beflügelt. Und die Leipziger haben Spirit, das sieht man selbst bei Niederlagen. Vorige Woche lag Leipzig 1:0 hinten, der Gegner, der BVB, hatte die viel besseren Einzelspieler und die viel größeren Chancen. Die Stimmung im Stadion war vergiftet. Dennoch schoss Red Bull in der letzten Sekunde den Ausgleich. Fast zumindest, es war ganz knapp Abseits. Die Mannschaft lebt einen fast schon sektenhaften Glauben an sich und ihr Tun. "Da kannst du dich ganz schnell erkälten, wenn die Spieler so schnell an dir vorbeirennen", sagt der HSV-Trainer Markus Gisdol respektvoll. Er bevorzugt einen ähnlich lauf- und kampfintensiven Stil wie die Leipziger. Das Duell wird vermutlich nichts für Fußballgourmets, aber die Sache dürfte nicht so klar werden wie beim 0:4 im Hinspiel.

Und da sind noch die RB-Fans, vorige Woche wurden sie von Rabauken aus dem Westen vermöbelt. Zyniker könnten sagen, damit haben sie das Initiationsritual der Ultraszene überstanden. Sie sind endgültig in der Bundesliga angekommen. Doch Leipzig ist die Stadt der Friedensgebete. Die Menschen von dort rufen wieder: "Keine Gewalt!" Sie halten, jesusgleich, die andere Wange hin und wollen für friedliche Fankultur singen. Diesmal nicht in der Nikolaikirche, nicht auf dem Innenstadtring, auch nicht montags. Sondern am Samstag im Stadion, so lautet ihr Plan. "Unsere Antwort auf die echten Hiebe in Dortmund", schreiben sie, "kann nur lauten: Liebe!"



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Mainz gegen Augsburg. Freitagabend, Flutlicht, Fußballromantik könnte in der Luft liegen, und dann das: Der 13. der Liga empfängt den Zehnten, mittelmäßiger geht es nicht. Beide sind gerade zu schlecht, um an den Europapokal zu denken, und zu gut, um in Abstiegsgefahr zu geraten. Die Temperaturen werden um den Gefrierpunkt sein, das Fernsehprogramm ist auch okay, und in Mainz wird die Fastnacht vorbereitet – die Anhänger haben ihre Gründe, weshalb sie das Spiel bislang, nun ja, etwas stiefmütterlich behandeln. Knapp 11.000 Tickets waren am Donnerstagabend noch im Verkauf, im Mainzer Stadion könnte jeder dritte Platz frei bleiben. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel appellierte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder:"Bitte, kommt ins Stadion, damit wir einen richtigen Hexenkessel haben." Ein frommer Wunsch, zumal er auch die Statistik nicht als argumentative Hilfe heranziehen kann. Die zweitschlechteste Defensive (Mainz) empfängt die viertschlechteste Offensive (Augsburg). Ein Spektakel wird das wohl nicht.



Wer steht im Blickpunkt?

Roger Schmidt. Der Trainer von Leverkusen erfährt gerade, wie man in der Bundesliga zwischen den Zeilen zu lesen hat. Er musste jüngst hören: "Wir hoffen, dass wir die Kurve bekommen und es mit Roger Schmidt noch funktioniert." Das sagte Sportdirektor Rudi Völler. Der hatte Schmidt schon mal klarer den Rücken gestärkt. Dann musste Schmidt lesen: "Wir haben nach reichlicher Überlegung einen Trainerwechsel jetzt aktuell nicht ins Auge gefasst." Das sagte Michael Schade, der Sprecher der Geschäftsführung von Bayer 04, dem kicker. Das klang wie: Wir vertrauen dem Trainer, zumindest bis das nächste Spiel beginnt, unsere Bedenken aber sind nicht unerheblich. Es gibt zwei Dinge, die Zweifel an Schmidt hervorrufen. Zum einen kann Schmidt charmant sein, außer er verliert, dann ist das wohl nicht immer so. Daher hat Bayer in der Winterpause Jörn Wolf engagiert, einen Freund Schmidts. Der ehemalige Pressechef des HSV soll zur atmosphärischen Aufhellung innerhalb des Vereins beitragen. Eine Art Nanny für Trainer. Zum anderen – und das ist sicher gewichtiger – ist da die Tabelle. Außer Bayern und Dortmund gibt es nicht viele Teams, die einen besseren Kader haben als Leverkusen. Doch Bayer ist als Neunter weit weg von der Champions League, hat öfter verloren als gewonnen. Am Samstag ist Eintracht Frankfurt zu Gast, der Tabellendritte. Es sei kein Endspiel für Schmidt, sagen die Verantwortlichen von Bayer. Ob sie es auch meinen, ist eine andere Frage.