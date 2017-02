Der FC Bayern hat in der Champions League seine ganze Klasse demonstriert. Nach einem 5:1-Torspektakel gegen den FC Arsenal rückt für den deutschen Rekordmeister das Viertelfinale in greifbare Nähe. Der herausragende Thiago (56./63. Minute) sowie Thomas Müller (88.), Robert Lewandowski (53.) und Arjen Robben (11.) sorgten für das beeindruckende Ergebnis.

Der Ausgleich durch Alexis Sanchez (30.), der im Nachschuss bei einem von Manuel Neuer parierten Strafstoß traf, war am Ende nur ein Schönheitsfehler. Das Team um den starken Philipp Lahm kann nun mit großer Zuversicht im Rückspiel am 7. März in London auflaufen, auch wenn der Kapitän dann gelb-gesperrt fehlen wird.

Die Bayern waren dominant, vor allem über die rechte Außenbahn waren Lahm und Robben immer wieder gefährlich. Arsenal verteidigte schlecht.



Als Lewandowski Arsenals Abwehrchef Laurent Koscielny unter den ausgestreckten Fuß trat, entschied Schiedsrichter Milorad Mazic aber auf Strafstoß. Neuer entschärfte den Versuch von Sanchez, aber im zweiten Nachschuss spielte der Chilene gleich drei Bayern-Verteidiger aus.

Kurz nach der Pause musste Koscielny bei Arsenal verletzt raus. Wenig später sorgte Lewandowski mit zwei Treffern kurz hintereinander für die erneute Bayern-Führung. Thiago erhöhte mit seinem insgesamt fünften Europapokal-Tor unter Mithilfe von Xhaka per Distanzschuss auf 4:1. Der eingewechselte Thomas Müller traf schließlich zum 5:1-Endstand.